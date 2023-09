Thời tiết ngày khai giảng trên cả nước

Tin liên quan Bão số 3 giật cấp siêu bão di chuyển lạ thường theo hình vòng cung

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết ngày 5/9, ngày diễn ra lễ khai giảng năm học mới trên cả nước.

Khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ ngày 5/9 trời nắng. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sáng 5/9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc trong ngày 5/9 từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Thủ đô Hà Nội sáng 5/9 có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Thành phố Hạ Long sáng 5/9 có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ . Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Hà Nội có thể đón mưa rải rác trong sáng 5/9.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 5/9 có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế mưa chỉ xuất hiện vào chiều tối và tối. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Trong đó, thành phố Huế ngày 5/9 trời nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 5/9 trời nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Trong đó, thành phố Đà Nẵng ngày 5/9 trời nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Quy Nhơn ngày 5/9 trời nắng, chiều và tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 27-29oC. Nhiệt độ cao nhất 33-35oC.

Nha Trang ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27oC. Nhiệt độ cao nhất 31-33oC.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 5/9 nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20-23 độ, cao nhất từ 27-30 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Đà Lạt ngày 5/9 có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 16-18oC. Nhiệt độ cao nhất 20-22oC.

TPHCM ngày 5/9 có mưa vừa và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26oC. Nhiệt độ cao nhất 30-32oC.

Cần Thơ ngày 5/9 có mưa vừa và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26oC. Nhiệt độ cao nhất 29-31oC