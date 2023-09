Bão số 3 giật cấp siêu bão di chuyển lạ thường theo hình vòng cung

Ngày 25/8, Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C;. Thủ đô Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng trung du và vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to.

Dự báo ngày và đêm 21/8, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, bước vào mùa mưa bão năm 2023, với vai trò xung kích trên tuyến đầu, lực lượng Quân đội và Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng phương án sẵn sàng cho các tình huống cứu nạn, cứu hộ (CNCH) với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai lực lượng rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn dân cư, an toàn hồ đập trên địa bàn.

Ngày và đêm 5/8, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, dông. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 3/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 2 - 3/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).