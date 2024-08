Cụ thể, miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-34 độ C. Khu vực Hà Nội tạnh ráo, trời có mây, không mưa trong các ngày từ 30-8 đến 2-9; nhiệt độ trong ngày dao động 27-33 độ C, thuận lợi để người dân đi lại, về quê hoặc đến các địa điểm du lịch nghỉ lễ.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái... trong các ngày từ 31-8 đến 2-9 trời có mây, không mưa.

Dự báo thời tiết các tỉnh miền Trung, nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thành phố Đà Nẵng, từ ngày 26-8 đến 30-8, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 34 độ C, trời có mây, không mưa. Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất 35 độ C, trời ít mây, thời tiết chuyển nắng nóng. Thời tiết nắng nóng với nhiệt độ trong ngày dao động 26-35 độ C cũng duy trì ở Đà Nẵng đến ngày 2-9.

Người dân có kế hoạch nghỉ lễ ở các điểm du lịch miền Trung nên chuẩn bị các vật dụng chống nắng nhằm đảm bảo sức khỏe.

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9, thời tiết khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đang có xu hướng tăng mưa dần, trời có mưa dông diện rộng. Thời gian mưa tập trung về chiều và tối.

Cảnh báo có nơi mưa to kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan là lốc, sét gió giật mạnh. Nhiệt độ Tây Nguyên khoảng 28-31 độ C, còn Nam Bộ từ 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay (31-8): Thời tiết các khu vực ngày và đêm 31-8, phía Tây Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.