Cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên có khả năng xảy ra lốc (GLO)- Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, đêm 20 sáng sớm 21-8, khu vực các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ; Tây Nguyên có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tại nhiều khu vực trên cả nước (GLO)- Thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước có sự biến đổi đáng chú ý, dự báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

La Nina thế chỗ El Nino: Việt Nam chịu tác động những gì? Gần đây, mưa bão liên tục trút xuống nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam; các chuyên gia nhận định đây là biểu hiện rõ nhất cho trạng thái ENSO khi hiện tượng El Nino chuyển sang La Nina.

Công điện của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng phó với mưa lũ, sạt lở, lũ quét Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công điện số 5398/BTNMT-TCKTTV yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp bách để ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.

Mùa mưa bão năm 2024, chủ động ứng phó La Nina Theo nhận định của các nhà khoa học, Mùa mưa năm 2024 La Nina đang có dấu hiệu quay trở lại với tần suất mưa lớn, bão, lũ gia tăng ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của đại diện một số cơ quan có chức năng theo dõi, dự báo và triển khai ứng phó La Nina.

Chủ động phòng-chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới (GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 75/CĐ-TTg gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về chủ động phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới.

Từ nay đến tháng 9/2024: Bắc Bộ còn 'hứng' các đợt mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, trong nửa cuối tháng 8/2024, khu vực Bắc Bộ có thể sẽ xuất hiện khoảng 2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Khu vực Bắc Bộ nhiều nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng trở lại, nhiệt độ nhiều nơi phổ biến từ 35-37 độ C Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Bão Debby có thể gây lượng mưa lớn kỷ lục tại một số bang của Mỹ Theo dự báo, bão Debby có thể gây lượng mưa lịch sử từ 250-500mm và gây ngập úng nghiêm trọng cho các bang Georgia và South Carolina của Mỹ.

Cảnh báo mưa dông xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước Nhiều khu vực có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó nguy cơ bão mạnh, lũ lụt, sạt lở đất Ngày 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 75/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới.

Lũ quét và lở đất tại Trung Quốc: Hơn 20 người thiệt mạng, mất tích Theo Tân Hoa xã, 4 người đã thiệt mạng và 23 người mất tích sau khi lũ quét và lở đất xảy ra ở thành phố Khang Định thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Garze, tỉnh Tứ Xuyên.

Tháng 8 khả năng ít bão kỷ lục? Theo dự báo, trong tháng 8, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Sét đánh tại bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, ít nhất 10 người thiệt mạng 5 người thiệt mạng tại thành phố Gaya, 3 người tại thành phố Jehanabad và 2 người tại huyện Rohtas. Đa số nạn nhân bị sét đánh khi đang làm đồng hoặc trú ẩn dưới tán cây khi trời mưa.

Khu vực Bắc Bộ có mưa to và dông, đề phòng nguy cơ sạt lở và lũ quét Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cảnh báo nguy cơ sạt lở ở Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai...

Dự báo tháng 8 sẽ có nhiều ngày mưa lớn Vùng mưa ở Nam bộ đang co lại, chỉ diễn ra cục bộ. Song cơ quan khí tượng cảnh báo, trong tháng 8, cả Bắc bộ, Nam bộ và Tây Nguyên sẽ có nhiều ngày mưa lớn.

Quảng Ngãi: Hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị ứng phó với tình hình động đất UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó với tình hình động đất ảnh hưởng đến địa phương.

Lời kể từ tâm chấn động đất ở Kon Tum Một ngày sau khi hứng chịu hàng loạt trận động đất liên tiếp, trong đó có trận lớn nhất từ trước tới nay (5.0 độ), người dân vùng tâm chấn vẫn lo sợ.

Công điện của Thủ tướng về khắc phục hậu quả động đất tại Kon Tum Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và các địa phương trong khu vực hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà; bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng.

Đêm 29/7, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội mưa lớn, vùng núi đề phòng lũ quét Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Chuyên gia cảnh báo tiếp tục có thêm động đất tại Kon Tum Hiện Viện Vật lý địa cầu đã lắp đặt 11 trạm theo dõi động đất tại Kon Tum và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất.

Trung Quốc: Vỡ đê ở tỉnh Hồ Nam, gần 4.000 người phải sơ tán Theo cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), hơn 1.200 người, bao gồm cảnh sát, dân quân và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, được huy động tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ.

