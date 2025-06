Tặng 660 phần quà cho thiếu nhi xã Đak Tơ Ver và Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 1-6, các tổ chức Đoàn: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông, Xây dựng lực lượng II, An ninh Nhân dân III (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nha khoa Happy Smile tặng quà thiếu nhi ở xã Đak Tơ Ver (huyện Chư Păh).

Tại làng Om (xã Đak Tơ Ver), các đơn vị đã tặng 350 suất quà (mỗi suất quà gồm: bánh, kẹo, sữa, dụng cụ học tập…) cho 350 thiếu nhi của làng.

Các đơn vị tặng quà cho thiếu nhi ở làng Om (xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Păh). Ảnh: M.N

Dịp này, các cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an tỉnh đã tặng 350 cuốn sổ tay an toàn giao thông; tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kỹ năng phòng-tránh lừa đảo trên không gian mạng, phòng-chống vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…cho người dân, thanh thiếu nhi của làng Om.

Tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Chi đoàn YK4-Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tặng 310 suất quà (gồm: bánh kẹo, sữa, gấu bông, ba lô…) cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Đại diện Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông tặng quà cho thiếu nhi đang điều trị ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Chu Hằng

Các hoạt động được tổ chức nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.