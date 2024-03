Sắp có câu trả lời cho độ hot của Sơn Tùng M-TP

Bích Phương chưa bao giờ là đối thủ ngang tầm với Sơn Tùng. Nữ ca sĩ từng tạo ra cuộc đua sòng phẳng với Sơn Tùng, từ thành công của MV Bùa yêu. Song, kể từ 2018, Bích Phương không có sản phẩm cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube. Trong khi đó, Sơn Tùng tiếp tục thành công với Hãy trao cho anh và loạt MV, để bước lên vị thế gần như độc tôn của thị trường.

Để chỉ ra đối thủ thật sự của Sơn Tùng trong 3 năm qua, đó là Jack và Đen Vâu. Còn với giai đoạn gần nhất, các hiện tượng “gen Z” như Tlinh, Wren Evans và MCK đang trực tiếp thách thức vị thế của giọng ca người Thái Bình. Bích Phương đã “ở ẩn” trong 2 năm, khi trở lại không còn sự đồng hành của cộng sự ăn ý nhất là Tiên Cookie. Trên lý thuyết, Bích Phương thua thiệt khi cạnh tranh Sơn Tùng vào lúc này nhưng nữ ca sĩ lại có một yếu tố khác để khiến đối thủ phải cẩn trọng.

Ai đứng sau Bích Phương trong ngày trở lại?

Xuyên suốt sự nghiệp của Bích Phương, từng sản phẩm của cô đều có dấu ấn từ Tiên Cookie. “Cặp bài trùng” của 1989 Entertainment khiến làng nhạc Việt sửng sốt với thông tin đường ai nấy đi. Thực tế, 2 năm trước, lịch trình hoạt động của Bích Phương tại công ty của Tiên Cookie đã mờ nhạt. Bích Phương đã thất bại với Nằm ngủ Emru, Chiếc hộp, trước khi đổi định hướng.

Bích Phương của hiện tại gắn với những dấu hỏi. Ai thay Tiên Cookie viết nhạc cho Bích Phương? Vẫn là Dương K, hay producer nào khác phối khí cho ca khúc mới của giọng ca sinh năm 1989. Sau 2 năm “ở ẩn”, sức hút của Bích Phương giờ không nằm trong nhóm nghệ sĩ hàng đầu, hiện chưa thể sánh với nhiều hiện tượng gen Z, chứ chưa nói đến Sơn Tùng.

So sánh giữa Bích Phương và Sơn Tùng vào lúc này, trên mọi khía cạnh là sự khập khiễng. Nhiều khán giả cho rằng ê-kíp của nữ ca sĩ đang cố bấu víu Sơn Tùng để gây chú ý trên mạng xã hội. Song, về góc độ khác, ở “7 phần chìm” của câu chuyện này, vẫn có lý khi nhìn nhận Bích Phương sẽ gây bất ngờ cho Sơn Tùng.

Đứng sau lưng Bích Phương hiện là một công ty giải trí số 1 thị trường nhạc Việt hiện tại. Chính từ bước ngoặt sang bến đỗ mới, Bích Phương hiện diện ở nhiều game show gây chú ý của showbiz Việt một năm qua. Sức ảnh hưởng của công ty này, ở đa nền tảng sẽ là “bài tẩy” để Bích Phương không bị lu mờ trước Sơn Tùng ở cuộc đua sắp tới.

Đó là mạng lưới nghệ sĩ hỗ trợ Bích Phương, xuyên suốt các chiến dịch quảng bá sản phẩm. Trong bối cảnh từng số liệu trên các nền tảng, đặc biệt là YouTube và TikTok đều có thể bị chi phối bằng tiền, không thể đoán trước điều gì đối với các nghệ sĩ có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của những người đứng sau.

Câu trả lời của Sơn Tùng?

Sơn Tùng đang đi ngược cách làm của đa số nghệ sĩ Việt. Khi mà tất cả ngày càng phụ thuộc vào khâu quảng bá sản phẩm, sẵn sàng “đốt” rất nhiều tiền cho các nền tảng mạng xã hội, Sơn Tùng vẫn ung dung, tự tin dùng nội lực để đạt được mục đích. Nghĩa là, với Sơn Tùng trong những sản phẩm gần đây, khâu quảng bá của anh chỉ đơn giản là sử dụng các nền tảng sẵn có, thậm chí không tương tác với bất kỳ đồng nghiệp nào.

Nước đi của giọng ca quê Thái Bình giúp anh đứng ở vị thế độc lập. Sơn Tùng ít xuất hiện, hiếm khi phát ngôn, do đó mọi động thái đều gây chú ý. Nhưng mặt khác, sự cô lập khiến sức hút của Sơn Tùng suy giảm. Những bài đăng gần đây trên fanpage dao động trung bình ở mức 50.000 đến 100.000 lượt tương tác, vẫn rất cao so với phần còn lại, nhưng nếu so với chính Sơn Tùng ở giai đoạn Hãy trao cho anh, Muộn rồi mà sao còn, hiệu ứng đã giảm hơn phân nửa.

Hai năm qua, Sơn Tùng không có sản phẩm gây sốt.There’s No One At All của nam ca sĩ bị gỡ khỏi YouTube. Making My Wayhút 40 triệu lượt xem sau gần một năm, không phải là một bản siêu hit như kỳ vọng. Trên mặt trận DSP (các nền tảng nhạc số), Sơn Tùng thất thế trước đà vươn lên mạnh mẽ của MCK, Wren Evans, Tlinh, Grey D và nhiều nghệ sĩ gen Z khác.

Sơn Tùng liệu có thật sự tạo nên một dự án âm nhạc thành công bằng chính nội lực tự nhiên, không cần tác động quá sâu ở bước quảng bá và bỏ qua yếu tố cộng hưởng bằng sự hỗ trợ của đồng nghiệp? Giọng ca Hãy trao cho anh đã cố làm điều đó với There’s No One At All và Making My Way. Nhưng There’s No One At All bị gỡ trước khi gây sốt, còn Making My Way không có MV, nên chưa thể kiểm chứng.

Sản phẩm Chúng ta của tương lai sẽ là câu trả lời cho việc vị thế của Sơn Tùng hiện tại có thể làm được những gì. Lần này, Tùng trở lại hát tiếng Việt và tung MV với nhiều tình tiết hứa hẹn gây chú ý. Cạnh tranh cùng Bích Phương với nhiều tiềm lực khó lường cùng Suboi, Đen Vâu cũng là dịp thích hợp để kiểm chứng Sơn Tùng của đầu năm 2024 liệu có còn gây sốt.