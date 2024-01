Rét đậm, nhiều trường học phía Bắc cho học sinh nghỉ học

(GLO)- Ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại khiến nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Trước tình trạng này, nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh, các Sở Giáo dục và Đào tạo phía Bắc đã ra văn bản chỉ đạo cho học sinh tiểu học, mầm non được nghỉ học chống rét.

Ngày 23-1, tỉnh Lai Châu có 2 trường bố trí cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn về sức khỏe do rét đậm, rét hại gây ra. Cụ thể, 2 đơn vị cho học sinh nghỉ học đều ở độ cao từ 1.400-1.500 m so với mực nước biển là Trường Tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn Hồ (562 học sinh) và Trường Mầm non Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (444 học sinh). Xã Sin Suối Hồ nằm ở khu vực cao, nhiệt độ đã giảm xuống dưới 4 độ C.

Tại Cao Bằng, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 4-8 độ C. Tại các huyện: Nguyên Bình, Trùng Khánh và một số nơi đã xuất hiện băng giá, sương muối. Trong thời tiết rét đậm rét, rét hại kéo dài, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học, lùi giờ vào lớp để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh.

Theo quy định, các trường học chủ động cho học sinh THCS, THPT nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C; học sinh ở bậc tiểu học và mầm non nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Riêng tại huyện Trùng Khánh, nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng là 3,8 độ C, tất cả các trường học trên địa bàn huyện thông báo về việc nghỉ học tới giáo viên và học sinh bằng nhiều kênh.

Từ ngày 22-1, trên địa bàn huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) có nơi nhiệt độ xuống tới 3 độ C, kèm theo mưa và gió. Đến sáng 23-1, tại nhiều địa phương trong huyện, nhiệt độ vẫn còn ở mức thấp, dao động từ 3-7 độ C.

Trước tình hình trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo 17 trường cho học sinh nghỉ học, gồm: 11 trường mầm non, 4 trường tiểu học (Thượng Quan, Nà Phặc, Bằng Vân, Cốc Đán) và 2 trường THCS (Vân Tùng, Bằng Vân).

Tương tự, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, đã có hơn 11 nghìn học sinh ở các cấp thuộc thị xã Sa Pa và huyện Bắc Hà phải nghỉ học tránh rét, chủ yếu là học sinh mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các nhà trường tăng cường các biện pháp giữ ấm cho học sinh như chủ động bố trí các lò sưởi điện trong phòng học, đóng kín các cửa sổ nhằm che chắn gió, bảo đảm bữa ăn bán trú cho học sinh.

Cũng theo ghi nhận, ngày 23-1, nhiệt độ tại các địa phương của tỉnh Lạng Sơn chỉ ở mức từ 4-6 độ C. Đỉnh núi Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá dày đặc, nhiệt độ xuống âm 0,9 độ C. Trước tình hình rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng trường, diễn biến thời tiết thực tế ở từng vùng, từng buổi học, để xem xét cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C đối với cấp học Mầm non, Tiểu học và dưới 7 độ C đối với cấp Trung học Cơ sở. Các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên tùy vào điều kiện bố trí cho học sinh nghỉ học khi thời tiết dưới 6 độ C.

Sáng nay, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) có 3 trường mầm non (An Lạc, Tuấn Đạo số 2, Vĩnh An số 1) có học sinh đi học với 42 học sinh. 100% học sinh ở 21/23 trường tiểu học nghỉ học. Riêng 2 trường tiểu học: An Lạc và Vân Sơn dù đã thông báo nghỉ nhưng vẫn có 631 học sinh đến trường. Các nhà trường vẫn bảo đảm các điều kiện giữ ấm cho học sinh khi các em đến lớp. Được biết, mới đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Động đã kết nối với các nhà hảo tâm, doanh nghiệp vận động tài trợ 100 chiếc giường cho học sinh bán trú tại các Trường Tiểu học thị trấn Tây Yên Tử, Tiểu học An Châu, Tiểu học và THCS Tuấn Đạo, THCS thị trấn An Châu.

Nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh của các trường mầm non, tiểu học ở những xã vùng hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn) đều được nghỉ học.

Được biết, dự báo đợt rét hại diện rộng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25-1. Đây cũng có thể là những ngày rét nhất của mùa đông 2023-2024.