Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Cần - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An, do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ông Vũ Tuấn Anh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp-Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.