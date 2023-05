Tin liên quan Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác cán bộ

Dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Tiến-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Tùng Khánh-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 915-QĐ/TU và Quyết định số 916-QĐ/TU ngày 28-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Rơ Chăm La Ni-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Minh Việt-Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đồng chí Rơ Chăm La Ni và Hoàng Minh Việt có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhiệm cho lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Ngoại vụ để nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 8-5-2023. Thời hạn giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy là 5 năm kể từ ngày 8-5-2023.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí Rơ Chăm La Ni và Hoàng Minh Việt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tin tưởng với những kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình công tác, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, thế mạnh, sở trường của bản thân, cùng với tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó, công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Do đó, 2 đồng chí cần không ngừng rèn luyện, phấn đấu và cần tỉ mỉ, am tường trong thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm, tân Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Rơ Chăm La Ni cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Châu Ngọc Tuấn tin tưởng, giao nhiệm vụ giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng thời, cảm ơn cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Ngoại vụ trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho cả 2 được học tập, cống hiến.

“Trên cương vị công tác mới, chúng tôi xin hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng như năng lực công tác của mình, không tự cao, luôn cầu thị để cùng tập thể lãnh đạo và cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy chung tay thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Chúng tôi cũng mong muốn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và các đồng chí trong cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, dìu dắt, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ và cùng nhau xây dựng sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao”-tân Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Rơ Chăm La Ni khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã quan tâm, kịp thời điều động, bổ nhiệm cán bộ để kiện toàn đầy đủ nhân sự lãnh đạo cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng chúc mừng và tin tưởng rằng trên cương vị mới, 2 đồng chí sẽ tiếp tục đoàn kết, phối hợp với tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.