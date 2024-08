Ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Sáng 14.8, tại kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả 47/47 đại biểu có mặt đã đồng ý bầu ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam với số phiếu tín nhiệm 100%.

Trước đó, vào tháng 4.2024, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Việt Cường (lý do nghỉ hưu).

Như vậy, sau nhiều tháng khuyết chức danh chủ tịch, đến nay HĐND tỉnh Quảng Nam đã kiện toàn chức danh này.

Ngày 22.7, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất với tờ trình giới thiệu nhân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bầu chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Kết quả, 100% tỉnh ủy viên có mặt đã bỏ phiếu thống nhất bầu thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã chuẩn y chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đối với ông Nguyễn Đức Dũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng thống nhất phân công ông Dũng giữ chức vụ Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Đức Dũng (57 tuổi, quê TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Đức Dũng từng giữ nhiều chức vụ công tác trong ngành công an: Phó trưởng công an H.Nông Sơn, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trưởng phòng Tham mưu, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Năm 2019, ông Nguyễn Đức Dũng được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Đến tháng 2.2020, ông Dũng được thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.