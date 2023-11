Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi cùng dàn chị đại xếp hạng thấp

Rapper Đen Vâu nói với khán giả Đừng có khen nữa, không có gì to tát đâu, công của mọi người cả, mình chỉ chuyển khoản giùm thôi.

16 nghệ sĩ Hàn Quốc đã thành danh và đang sinh sống ở các nước trên thế giới, trực thuộc Hiệp hội Âm nhạc cổ điển New York, sẽ biểu diễn cùng các nghệ sĩ Việt Nam trong chương trình hòa nhạc 'Quà tặng từ thiên đường' tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM vào tháng 12 tới.

Giữa tháng 11, Disney sẽ cho 'trình làng' bộ phim hoạt hình Wish để kỷ niệm 100 năm thành lập hãng phim. Đặc biệt, ca khúc chủ đề của Wish bản Việt hóa sẽ được thể hiện bởi nữ ca sĩ Hà Nhi.

'Chúng ta của 8 năm sau' vừa phát sóng nhưng vai nữ chính do diễn viên trẻ Hoàng Hà đảm nhận đã lập tức gây chú ý với khán giả.

Kể từ khi đẩy mạnh sự nghiệp âm nhạc cá nhân, Jungkook (BTS) không ngừng lập kỷ lục với các ca khúc 'Seven', 'Standing Next To You'… cũng như album 'Golden' mới phát hành.