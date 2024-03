Nắng nóng khắc nghiệt ở Việt Nam và khắp nam bán cầu, vì sao?

Thời tiết 2 ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thế nào? Trong 2 ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời tiết tương đối thuận lợi để mọi người di chuyển, dần trở về với công việc, các vùng miền hầu hết đều đón nắng.

Từ nay đến mùng 5 Tết thời tiết thay đổi thế nào? Cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin dự báo thời tiết từ nay đến mùng 5 Tết, thời tiết cả nước có những diễn biến tích cực, nhiệt độ miền Bắc cũng tăng dần.

Khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi cục bộ có mưa to và dông Chiều tối và đêm 10/2, từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật.

Diễn biến mới nhất thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ phổ biến rét đậm, rét hại; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến nắng.

Thời tiết dịp Tết: Đông Bắc Bộ chuyển rét từ đêm 28 Tết, vùng núi rét đậm Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 7-9/2 (27-29 tháng Chạp) có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 7/2, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm.

Thời tiết ba miền như thế nào trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn? Từ ngày 9/2 (ngày 30 Tết), các tỉnh miền Bắc có mưa vài nơi, trời chuyển rét; vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, khô hạn kéo dài trong tháng 2 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thiếu hụt từ 5-15mm so với trung bình nhiều năm.

Chuyên gia nhận định tình hình mưa rét dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Các chuyên gia dự báo về đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và tình hình thời tiết trong năm 2024.

Khu vực Bắc Bộ tiếp tục rét hại, vùng núi cao xuất hiện băng giá Đêm 27/1 và ngày 28/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục rét hại, nhiệt độ thấp nhất 4-7 độ C, có nơi dưới 3 độ C.

Ba ngày tới có thể rét nhất mùa đông năm nay Ba ngày tới có thể là thời gian rét nhất của mùa đông 2023-2024 khi nhiệt độ ở vùng núi Bắc Bộ xuống còn 2-5 độ C, có nơi dưới 0 độ C, vùng đồng bằng từ 7-10 độ C. Trời rét hại kết hợp với mưa nhỏ gây ra cảm giác giá buốt.

Đợt rét đậm từ đêm 20/1: Nhiệt độ xuống 0 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá Trong đợt không khí lạnh xuất hiện từ đêm 20/1 tới, dự báo nhiệt độ tại các khu vực núi cao có thể xuống xấp xỉ 0 độ C kèm với mưa nên người dân cần đề phòng khả năng băng giá và sương muối.

Từ ngày 21-22/1, không khí lạnh tăng cường gây rét ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024 là năm trong chu kỳ chính Đông nên sẽ xuất hiện thêm các đợt không khí lạnh nhưng yếu hơn so với trung bình nhiều năm với số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn.

Thời tiết ngày 15/1: Một số nơi thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ giảm mưa Theo dự báo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mưa, chỉ còn sương mù, mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng sớm. Một số nơi giảm mây, hửng nắng vào trưa chiều.

Khu vực Bắc Bộ tới Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa, trời rét Dự báo từ 13 đến 17/1, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét; riêng ngày 16-17/1 có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Không khí lạnh gây mưa dông, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 -14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan đầu năm 2024 Đầu giờ sáng 3/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên đỉnh Fansipan xuất hiện sương muối phủ trắng các lối đi, các điểm ngắm cảnh.

Động đất tại Nhật Bản: Nga cảnh báo nguy cơ sóng thần tại vùng Viễn Đông Ngày 1/1, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã ban bố cảnh báo sóng thần tại tại bờ biển Đảo Sakhalin và ở Eo biển Tatar thuộc Khabarovsk sau trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra trước đó cũng ngày tại Nhật Bản. Chính quyền thành phố Vladivostok cũng đưa ra cảnh báo sóng thần.

