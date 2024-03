Diễn biến thời tiết trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trên cả nước

Từ ngày 9/2 (ngày 30 Tết), các tỉnh miền Bắc có mưa vài nơi, trời chuyển rét; vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C.

Đêm 27/1 và ngày 28/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục rét hại, nhiệt độ thấp nhất 4-7 độ C, có nơi dưới 3 độ C.