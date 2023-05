Mũi tên trúng đích của Đen Vâu

(GLO)- Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in câu chuyện xảy ra cách đây 46 năm ở công trường Bầu Dồn (xã Cư An, huyện Đak Pơ ngày nay). Ở chỗ tôi công tác (xã Cư An), Đoàn Thanh niên được tổ chức thành tiểu đoàn, đại đội như trong quân đội, mỗi thôn là 1 trung đội xung kích, mỗi xã 1 đại đội, có đội văn nghệ làm công tác tuyên truyền.