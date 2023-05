Thanh Hà thực hiện chuỗi MV kỷ niệm 30 năm ca hát

Mở đầu ca khúc Giọt lệ cho ngàn sau, Thanh Hà gửi những lời tri ân đầy xúc cảm đến nhạc sĩ Từ Công Phụng và nhạc sĩ Hoài Sa - người đứng sau góp phần làm nên thành công của Thanh Hà như hiện tại. Hòa cùng những ngón đàn piano điêu luyện của nhạc sĩ Hoài Sa, giọng hát đặc trưng của Thanh Hà cất lên đầy sâu lắng, chạm đến trái tim người hâm mộ.

Giọt lệ cho ngàn sau cũng là ca khúc để mở đầu cho chuỗi hành trình tri ân 30 năm hoạt động nghệ thuật của Thanh Hà. Nữ ca sĩ tiết lộ trong chuỗi MV sắp tới sẽ bao gồm 8 bài được ca sĩ Thanh Hà chọn lọc kỹ càng đến từ 8 nhạc sĩ, hòa âm phối khí khác nhau. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Phương Uyên cũng đồng hành trong dự án với vai trò giám đốc âm nhạc.

Đặc biệt, giọng ca Sợ yêu sẽ cho ra mắt album 30, 40 nói về tháng năm hoạt động của ca sĩ Thanh Hà và chặng đường làm nghề của nhạc sĩ Phương Uyên. Trong album, nữ ca sĩ sẽ thể hiện những ca khúc do Phương Uyên sáng tác. Theo cô, album này cũng chính là nốt thăng trong sự nghiệp ca hát của mình. Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động tri ân, Thanh Hà còn tổ chức thêm hai live session để khán giả có cơ hội lắng nghe những ca khúc mà họ yêu mến. Đó sẽ là những ca khúc vàng trong sêri với tên gọi My Songs - My Stories, nói lên sự nghiệp của giọng ca hải ngoại trong một hành trình dài.