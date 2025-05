Mưa lớn làm gãy đổ nhiều trụ điện, ảnh hưởng giao thông trên tỉnh lộ 661

(GLO)- Chiều tối 14-5, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống địa bàn xã Ia Ka, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khiến nhiều trụ điện ven đường bị gãy đổ. Dây điện chắn ngang đường giữa mưa lớn và trời tối gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 17 giờ 30 phút, trên địa bàn làng Mrông Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Păh xảy ra một trận mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều trụ điện bên tuyến tỉnh lộ 661 bị gãy đổ.

Một trận mưa lớn kèm gió mạnh, khiến nhiều trụ điện bên tuyến tỉnh lộ 661 bị gãy đổ. Clip: Nhân dân cung cấp.

Theo ghi nhận ban đầu, đã có khoảng 7 trụ điện bị gãy, kéo theo dây điện vắt ngang qua mặt đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Sự cố xảy ra trên đoạn đường dài khoảng 500 m, gây cản trở lớn cho việc lưu thông của người tham gia giao thông trong khu vực.

Trụ điện bị gãy, kéo theo dây điện vắt ngang qua mặt đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng Công an xã Ia Ka đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời huy động thêm lực lượng an ninh cơ sở để tiến hành chốt chặn 2 đầu đoạn đường bị ảnh hưởng. Việc chốt chặn nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết xấu, trời tối và mưa lớn kéo dài.

Tính đến thời điểm hiện tại, khu vực này vẫn đang bị mất điện hoàn toàn. Các lực lượng chức năng hiện đang tiếp tục túc trực tại hiện trường để bảo vệ tuyến đường và chờ đơn vị điện lực đến xử lý khắc phục sự cố. Người dân được khuyến cáo không di chuyển qua khu vực trên để đảm bảo an toàn cho bản thân và phương tiện.