Vào thời điểm trên, thời tiết tại thị xã Ayun Pa đang nắng nóng đột nhiên xuất hiện mưa giông, kèm theo sấm chớp, gió lốc giật mạnh. Mưa gió đã làm gãy cành, ngã đổ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường thuộc phường Đoàn Kết gây cản trở giao thông.

Đáng chú ý, mưa kèm gió lốc giật mạnh đã làm bật gốc 1 cây xanh cổ thụ cao khoảng 15 m trên đường Nguyễn Thái Học (đoạn bên hông trụ sở Công an phường Đoàn Kết). Cây to bật gốc ngã chắn ngang đường khiến không ai có thể qua lại. Cây đổ cũng đè gãy 1 trụ điện hạ thế ở bên cạnh và đè bẹp 4 chiếc xe gắn máy của người dân dừng sát lề đường; một số hàng quán ở cạnh đó cũng bị tán cây đè sập. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường này không có người qua lại nên không ai việc gì.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng quản lý đô thị đã nhanh chóng có mặt để cắt cây, dọn dẹp, giải tỏa ách tắc giao thông.

Còn tại TP. Pleiku, theo ông Bùi Hồng Quang-Trưởng phòng Kinh tế thành phố-cho biết: Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15-4, trên địa bàn TP. Pleiku có xuất hiện mưa giông kéo dài hơn 1 giờ. Trong mưa giông, một số nơi ở trung tâm thành phố có xuất hiện mưa đá. Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin từ các địa phương, hiện tượng mưa đá chỉ kéo dài ít phút, hạt mưa đá nhỏ nên không gây ảnh hưởng đến sản xuất hoa màu, nhà cửa của người dân.

Trước đó, theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Tây Nguyên, phát lúc 12 giờ ngày 15-4, qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho thấy những vùng mây đối lưu tồn tại trên khu vực huyện Mang Yang, Đak Đoa, Kbang, Chư Păh, Đak Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa và TP. Pleiku. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng. Theo đó, trong những giờ tới, những vùng mây này sẽ gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên sau đó có khả năng lan sang các khu vực khác (các huyện: Ia Grai, Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Chư Prông, Đức Cơ; thị xã Ayun Pa và thị xã An Khê). Cần đề phòng xảy ra giông, sét, tố, lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.