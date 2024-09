Miền Bắc mưa 4 ngày trước khi không khí lạnh tràn về đầu tháng 10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 26.9, mây đối lưu ở phía đông đang có xu hướng di chuyển về phía Khánh Hòa - Bình Thuận, nam Tây nguyên và Nam bộ.

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Khánh Hòa - Bình Thuận, nam Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo xa hơn về thời tiết, cơ quan khí tượng cho biết, cuối tháng 9, miền Bắc sẽ đón đợt mưa kéo dài khoảng 4 ngày từ ngày 28.9 - 1.10. Sau đó, trời chuyển se lạnh do không khí lạnh từ phía bắc tràn về. Đây là đợt không khí lạnh thứ 2 của mùa đông năm nay.

Không khí lạnh khiến nhiệt độ tại Hà Nội giảm mạnh về đêm và sáng sớm khi chỉ còn 21 - 22 độ C. Trong khi đó, tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, không khí lạnh khiến nhiệt độ thấp nhất tại 2 tỉnh này trong những ngày đầu tháng 10 chỉ còn 18 - 19 độ C.

Tại khu vực Trung bộ thời kỳ từ khoảng 1 - 2.10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác.

Về mùa đông năm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng, không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 10. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện nhiều trong tháng 11 - tháng 12. Trong đó, hiện tượng rét đậm ở miền Bắc có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Việc không khí lạnh hoạt động mạnh trong tháng 11 - tháng 12 năm nay cũng khiến nhiệt độ trung bình năm 2024 thấp hơn mọi năm. Theo đó, từ tháng 11 - 12.2024, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN; riêng khu vực miền Bắc, phía bắc và phía trung của miền Trung có khả năng thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Ngày 26.9, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau có mưa rào và giông.

Dự báo ngày và đêm 26.9, ở vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Đình Huy (TNO)