Unicorp và Miss Universe Vietnam không đạt thỏa thuận về chuyển quyền quản lý Á hậu Thảo Nhi, do đó cô sẽ không thi Miss Universe lần thứ 72.

Chiều 29/3, bà Quỳnh Nga, giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam cho biết theo điều lệ mới của tổ chức Miss Universe (MUO), để góp mặt ở sân chơi này, thí sinh phải thắng cuộc thi cấp quốc gia tổ chức hàng năm và ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị nắm bản quyền.

Phía Miss Universe Vietnam đã xin phép MUO để đặc cách cho Lê Thảo Nhi, song không đạt được thỏa thuận với Unicorp trong việc chuyển quyền quản lý. Lê Thảo Nhi ký hợp đồng với Unicorp sau khi giành ngôi á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 do đơn vị này tổ chức.

"Chúng tôi lấy làm tiếc vì theo đánh giá của tổ chức và fan, Lê Thảo Nhi là một ứng viên tiềm năng", bà Nga nói.

Đại diện Miss Universe Vietnam cho biết tôn trọng quan điểm của Unicorp và sẽ tìm kiếm người đẹp khác để tham gia cuộc thi tại El Salvador vào cuối năm. "Chúng tôi đang cân nhắc một số trường hợp, sẽ có thông báo tiếp theo", đại diện tổ chức nói thêm.

Còn ông Trần Việt Bảo Hoàng - đại diện Unicorp - cho biết bất ngờ khi đọc thông cáo của Miss Universe Vietnam.

Trước đó, ngày 1/3, Công ty Cổ phần Thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gửi đến Unicorp thư đề xuất hợp tác để đưa Lê Thảo Nhi đi thi quốc tế. Nhưng theo ông Hoàng, hai tổ chức chỉ làm việc qua email, chưa gặp gỡ, thương thảo trực tiếp các điều khoản.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc, biết rằng Thảo Nhi cũng như fan cô ấy sẽ buồn. Tuy nhiên, chúng tôi tin với bản lĩnh, tài năng của Thảo Nhi, cô sẽ có định hướng phát triển, khẳng định dấu ấn trong công việc", Bảo Hoàng nói.

Thảo Nhi Lê đang đi công tác tại Singapore nên chưa phản hồi về sự việc. Trước đó, tại show thời trang hôm 11/3, cô nói về cảm xúc nếu không được thi quốc tế: "Có thể đó là một sự thất vọng nhưng tôi luôn tích cực, nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội khác".

Lê Thảo Nhi sinh năm 1994, hiện sống ở TP HCM. Cô cao 1,68 mét, số đo ba vòng lần lượt 83-60-92 cm. Người đẹp có gần một triệu fan theo dõi trên Instagram. Cô là người đẹp Việt duy nhất từng ba lần liên tiếp góp mặt trong danh sách "Sao nữ đẹp nhất thế giới" do TC Candler bình chọn, gần nhất ở vị trí thứ 57. Hồi tháng 1, cô chiến thắng hạng mục "Fashion Icon" thuộc giải thưởng Ngôi sao của năm do báo Ngôi Sao tổ chức.

Thông tin ai là thí sinh Việt ở Miss Universe 2023 gây chú ý các fan sắc đẹp sau việc Công ty Cổ phần Thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thay Unicorp nắm bản quyền cử đại diện, bắt đầu từ tháng 2. Hồi tháng 5/2022, Unicorp từng công bố Á hậu Lê Thảo Nhi sẽ đến với Miss Universe 2023 sau hoa hậu Ngọc Châu.

Tám năm trở lại đây, người đẹp Việt đến Miss Universe được chọn từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, gồm hoa hậu và á hậu 1, do Unicorp thực hiện. Các thí sinh Việt tại sân chơi này vào các năm gần đây gồm Nguyễn Thùy Lâm (2008), Võ Hoàng Yến (2009), Vũ Hoàng My (2011), Diễm Hương (2012), Trương Thị May (2013), Phạm Hương (2015), Lệ Hằng (2016), H’Hen Niê (2018), Khánh Vân (2020), Kim Duyên (2021), Ngọc Châu (2022).

Miss Universe ra đời năm 1952, do công ty quần áo Pacific Mills ở California (Mỹ) sáng lập. Bản quyền cuộc thi từng thuộc về một số đơn vị trước khi được nhượng lại cho Donald Trump năm 1996. Sau khi chuyển sang nghiệp chính trị, ông Trump bán bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ cho IMG Models - công ty người mẫu có trụ sở ở New York (Mỹ).

Cuối năm 2022, tỷ phú Thái Lan Anne Jakkapong Jakrajutatip, xác nhận chi 20 triệu USD mua lại tổ chức Miss Universe, trở thành người chuyển giới đầu tiên làm chủ cuộc thi. Với 72 năm lịch sử, Miss Universe là một trong hai sân chơi nhan sắc lâu đời và lớn nhất hành tinh, bên cạnh Miss World.