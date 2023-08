Khẩn trương ứng phó 1 đợt mưa lớn ở Tây Nguyên

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai lực lượng rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn dân cư, an toàn hồ đập trên địa bàn.

Ngày và đêm 5/8, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, dông. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 3/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 2 - 3/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).