Ia Pa: Dấu ấn đội xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật

Tháng 3-2023, UBND huyện Ia Pa quyết định thành lập Đội xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm với 17 thành viên là cán bộ Công an huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nhiệm vụ của Đội là tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về âm mưu của thế lực thù địch; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thiếu tá Rcom Thứ-Phó Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Ia Pa) chia sẻ: “Ban ngày, bà con đi làm rẫy. Vì vậy, chúng tôi phối hợp với chính quyền các xã bố trí tuyên truyền vào buổi tối. Ngoài tuyên truyền miệng, chúng tôi còn trình chiếu các video clip ngắn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông kết hợp với đặt câu hỏi về nội dung chương trình, tặng quà cho những người trả lời đúng đáp án. Đồng thời, chúng tôi tiến hành tuyên truyền, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân”.

Ông Kpă Phinh (người uy tín làng Blôm, xã Kim Tân) cho hay: “Tôi thấy nội dung tuyên truyền của Đội xung kích rất sinh động, truyền tải nhiều thông điệp quan trọng. Trong đó, cán bộ đã cung cấp cho người dân các kiến thức pháp luật; phương thức, thủ đoạn của tội phạm. Đồng thời, tuyên truyền, trình chiếu các video clip về tác hại, hệ lụy của tai nạn giao thông đối với bản thân, gia đình và xã hội để bà con dễ dàng nắm bắt, chấp hành”.

Trong khi đó, ông Hà Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Tó thì cho hay: Đội xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm của huyện đã cung cấp, truyền tải cho người dân nhiều thông tin, nhất là liên quan đến thủ tục hành chính.

Tại buổi tuyên truyền, người dân đã “mắt thấy tai nghe” và trực tiếp được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hành chính. Sau đó, bà con cũng vận động, đôn đốc các thành viên trong gia đình đến trụ sở Công an để làm các thủ tục hành chính còn thiếu như: cấp căn cước công dân, định danh điện tử, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn.

Theo thống kê, từ khi thành lập đến nay, Đội xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm của huyện Ia Pa đã tổ chức tuyên truyền 10 lượt cho hơn 4.400 lượt người dân tại 9 xã trên địa bàn huyện; phát 1.125 tờ rơi; thông báo 25 lần qua hệ thống loa truyền thanh các xã, thôn.

Bên cạnh đó, Đội còn phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức 2 buổi biểu diễn văn nghệ lồng ghép tuyên truyền pháp luật; phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tổ chức giao lưu văn nghệ, tuyên truyền pháp luật và trao tặng 70 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho người dân.

Thiếu tá Lê Nguyễn Duy Tuân-Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa-thông tin: Thời gian tới, đơn vị tham mưu Ban Chỉ đạo Đội xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm huyện kiện toàn các thành viên trong mô hình đảm bảo số lượng và chất lượng.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện trong công tác tổ chức tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực, tự giác tham gia phòng-chống, tố giác tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện và các đơn vị, lực lượng liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.