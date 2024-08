Theo đó, Huyện Đoàn Kbang huy động hơn 120 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tiến hành nạo vét 1km kênh mương, đắp bờ ruộng tại cánh đồng Đầm Tu Choai (xã Đông), góp phần giúp người dân canh tác, gieo trồng hoa màu thuận lợi hơn.

Tối cùng ngày, Huyện Đoàn phối hợp với Đội nghiệp vụ, Công an huyện Kbang tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng-chống ma tuý, về cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” và cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân xã Đông tham dự.

Thông qua chương trình chiến dịch “Hành quân xanh” nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội; góp phần xây dựng nông thôn mới, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn-Hội.