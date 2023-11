Hoàng Anh Gia Lai chờ cú hích từ những tín hiệu tích cực

Sau 2 trận đầu tiên, HAGL chỉ có 1 điểm duy nhất sau trận hòa trên đất Cảng Hải Phòng. So với tham vọng đua vô địch mà huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đã tuyên bố, điểm số này rõ ràng mang lại sự thất vọng. Nhất là sau trận thua bẽ bàng 0-3 tại sân Pleiku trước Công an Hà Nội (CAHN)-một trong những đội bóng sẽ cạnh tranh ngôi vị số 1 ở mùa giải năm nay. Chính chiến lược gia người Thái đã thừa nhận, tất cả các vị trí của ông đều không thể so sánh với đội bóng của ngành Công an. Nếu các chân sút của đội khách tận dụng gọn gàng hơn những cơ hội có được, tỷ số không dừng ở con số 3.

Đó là sự thừa nhận đầy phũ phàng của Zico Thái khi chấp nhận cầu thủ của mình ở một đẳng cấp thấp hơn đối thủ. Nó như một “gáo nước lạnh” cho những gì mà ông đã tuyên bố trước mùa giải là sẽ vào nhóm đua Cúp. Trận thua ấy khiến nhiều người hâm mộ có quyền hoài nghi những phát ngôn của HLV Kiatisak thực chất chỉ mang động thái lên dây cót tinh thần cho các học trò, còn xét về thực lực của đội bóng, đua vô địch là điều tương đối khó khăn.

Nhưng giữa những sự thất vọng đó, HAGL đã nhận được tin vui về nhân sự hứa hẹn sẽ tạo ra bước ngoặt cho chiến thuật của HLV Kiatisak. Ngay trước khi vòng 3 diễn ra, nằm trong điều lệ giải, HAGL được quyền thay đổi ngoại binh và người được chiêu mộ là Jhon Cley. Nói không quá lời khi đây được xem là bản hợp đồng “bom tấn” với đội bóng của bầu Đức ở thời điểm hiện tại. Bởi từ lâu, chất lượng ngoại binh của HAGL vẫn không được đánh giá cao.

Trong khi đó, Jhon Cley là tay săn bàn xếp thứ 2 V.League 2023 với 9 bàn chỉ sau Rafaelson. Tiền đạo 29 tuổi người Brazil là một trong những công thần đưa CAHN đến chức vô địch. Tuy nhiên, CAHN đã chọn Geovane để xây dựng lối chơi từ trung tuyến thay vì ưu tiên cho tiền đạo mục tiêu như Jhon Cley nên anh buộc phải ra đi. Những tưởng anh đã đến Sông Lam Nghệ An trong cuộc trao đổi với Hồ Văn Cường thì bất ngờ ở phút chót, Jhon Cley đã đến với HAGL.

Trước khi Jhon Cley đến sân Pleiku, HLV Kiatisak đã ưu tiên sử dụng 2 ngoại binh ở vị trí trung vệ là Diakite và Jairo. 1 suất ngoại binh duy nhất dành cho Martin. Và sự lựa chọn này của ông thầy người Thái rõ ràng đã không mang lại hiệu quả khi Martin tỏ ra khá lạc lõng trên hàng công. Anh thường xuyên đói bóng với nhiều cầu thủ đối phương vây ráp trong khi Thanh Bình chưa làm tốt nhiệm vụ chia lửa. Tiền đạo người Thanh Hóa đã chơi ấn tượng ở mùa trước nhưng đó là khi anh được vào sân từ băng ghế dự bị. Dường như khi được đá chính, Thanh Bình không thực sự tạo ra điểm nhấn.

Bàn thắng duy nhất của HAGL ghi được sau 2 vòng đấu đến từ trung vệ Jairo trong tình huống anh được đẩy lên chơi như một tiền đạo cặp với Martin. Có lẽ HLV Kiatisak nhận ra rằng ông cần dồn ngoại binh cho mặt trận tấn công khi ở hàng thủ, ông có những nội binh có thể cáng đáng được như A Hoàng, Văn Triệu…Với phương án này, Diakite buộc phải ra đi vì khi đặt lên bàn cân, Jairo được chọn bởi đa năng hơn với khả năng “chia bài” và hỗ trợ tấn công tốt hơn.

Việc Jhon Cley gia nhập HAGL như một cứu cánh cho HLV Kiatisak về mặt chuyên môn, song có một tin vui khác đến với đội bóng đó là ngày 2-11, HAGL đã ký kết và công bố đối tác toàn diện với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt-LPBank và dự kiến sẽ đổi tên đội bóng thành LPBank-HAGL. Sau khi nhận gói tài trợ này, các cầu thủ HAGL sẽ là những người hưởng lợi trực tiếp có thể từ tiền lương, thưởng sau mỗi trận đấu cũng như mua sắm cầu thủ. “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, đó rõ ràng là liều doping cần thiết cho đoàn quân HLV Kiatisak trong bối cảnh lâu nay họ không phải là đội bóng có tiếng chịu chi.

Do đó, người hâm mộ có quyền trông đợi vào màn trình diễn khởi sắc của HAGL trước những tin vui như vậy. Nhất là khi đối thủ của họ cũng không có được phong độ cao. Sau trận hòa 1-1 trước CAHN, Quy Nhơn Bình Định bất ngờ để thua 0-2 ngay trên sân nhà trước B.Bình Dương và hiện xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng khi vị trí của HAGL là 12.