Hiện tượng Mono - em trai Sơn Tùng - trở lại mặt đất

Với Waiting For You, Mono tạo nên sản phẩm âm nhạc có hiệu ứng tốt nhất dịp cuối năm 2022. Em trai Sơn Tùng M-TP từ vai vế tân binh, nhanh chóng vươn tầm thành hiện tượng nhạc Việt. Với mức cát-xê dao động từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng, Mono là ca sĩ chạy show tất bật trong một năm qua và liên tục hợp tác cùng nhãn hàng.

Cho đến tháng 12 năm nay, Waiting For You giảm nhiệt. Mono tung EP mới với 4 ca khúc: Cười lên, Open Your Eyes, Em xinh và Young. Song, EP của giọng ca người Thái Bình nhanh chóng chìm nghỉm giữa một loạt sản phẩm ra mắt trong một tháng qua. MV Cười lên - sản phẩm chủ đạo của EP - chỉ hút hơn 300.000 lượt xem sau 2 tuần, đã bị đánh bật khỏi danh sách thịnh hành âm nhạc.

Waiting For You không phải là sản phẩm chủ lực trong Album đánh dấu màn chào sân của Mono. Dù vậy, ca khúc bất ngờ gây sốt từ TikTok. Cụ thể là khoảnh khắc Mono trình diễn Waiting For You, thể hiện vũ đạo được khán giả chú ý. Sau đó, một số yếu tố bổ trợ như 2 từ “ú òa” giúp sản phẩm của Mono lan tỏa nhanh trên mạng.

Nhờ Waiting For You, Mono có cơ hội bước lên sân khấu của một chương trình hoa hậu. Sân khấu hôm đó tạo bước ngoặt để Mono nổi tiếng hơn, từ mức cát-xê dưới 100 triệu đồng, nhảy vọt tăng gấp đôi. Một năm qua, chỉ với cơn sốt Waiting For You, em trai Sơn Tùng là sự lựa chọn hàng đầu của các đơn vị tổ chức show và nhãn hàng. Đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 9/2022 đến nửa đầu năm nay, lịch trình của Mono là điều mà mọi ca sĩ trẻ phải khao khát.

Sức nóng của Mono bắt đầu lung lay, khi nhiều ca sĩ/rapper tuổi tên gen Z khác lần lượt vươn lên, là MCK, Tlinh, Hieuthuhai, Grey D, Wren Evans. Những ca sĩ/rapper đã có chỗ đứng trên thị trường như Tăng Duy Tân, Đen Vâu, Binz… lần lượt chiếm sóng theo từng giai đoạn. Mono ra mắt EP Đẹp là để hâm nóng sức hút trở lại, sẵn sàng cạnh tranh để chạy show ở giai đoạn sôi động nhất, dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên Đán.

Song, sức hút của EP Đẹp lại rất kém so với những gì khán giả kỳ vọng ở Mono.

Mono tiếp tục bắt tay cùng producer Onionn để sản xuất âm nhạc 4 ca khúc mới. MV Cười lên của nam ca sĩ được đầu tư chỉn chu. Từ cốt lõi, chất liệu âm nhạc Latin của Cười lên khó để thu hút khán giả đại chúng. Mono không có sự cộng hưởng từ “cơn sốt” TikTok như Waiting For You, dù tạo nên một điệu nhảy mới. Số liệu streams (nghe nhạc trực tuyến) của EP Đẹp trên Spotify cũng rất khiêm tốn.

Tác động của TikTok giúp các ca sĩ thăng tiến rất nhanh, nhưng đến sản phẩm kế tiếp có thể là câu chuyện khác. Một EP thất bại về số liệu lượt xem (YouTube) và lượt nghe (Spotify) khiến Mono lùi một bước, khi mà nhiều đối thủ khác của anh đồng loạt vươn lên. Trong đó, MCK, Grey D, Hieuthuhai và Wren Evans là bộ tứ nam ca sĩ/rapper hứa hẹn thâu tóm show và các hợp đồng cùng nhãn hàng trong năm tới.

Ngay lúc này, thị trường nhạc Việt vận hành chuyên nghiệp hơn. Đứng phía sau các ca sĩ/rapper đều có các đơn vị phân phối âm nhạc. Theo thuật toán của Spotify để xếp các ca khúc mới vào các playlist (danh sách nghe nhạc) và bảng xếp hạng, thứ 5 hàng tuần đang là ngày tối ưu để ra mắt sản phẩm. Đây là lý do một loạt ca khúc mới chen nhau ra mắt vào thứ 5. EP của Mono cũng vậy.

Tuân theo nguyên tắc của đơn vị phân phối giúp sản phẩm của ca sĩ/rapper có cơ hội lớn hơn để thành hit. Ngược lại, khi tất cả đổ dồn ra mắt vào một ngày, độ cạnh tranh khốc liệt hơn. Và điều không ai muốn xảy ra là dễ có sản phẩm thất bại. Không chỉ Mono, một loạt ca sĩ đã ngậm trái đắng khi lao vào cuộc cạnh tranh nảy lửa của thị trường trong 2 tháng qua.

MV Heyyy của SOOBIN được đầu tư kinh phí trên một tỷ đồng, nhưng chìm nghỉm khi cạnh tranh với loạt MV của GDucky, Osad, OgeNus và Orange. MV Lyhoptinh của Erik cũng thất bại nặng nề, dù nam ca sĩ đã làm mọi cách có thể để tạo sóng trên TikTok bằng điệu nhảy. Trong năm nay, Erik cũng từng thất bại khó hiểu với MV Xoa đầu. Emoi Emoi của Lou Hoàng và OnlyC cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Ngay cả Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu - 2 tên tuổi đang hot của thị trường - kết hợp cùng nhau ra mắt MV Miền đất hứa nhưng hiệu ứng khiêm tốn. Sau gần một tháng, MV mới của Hoàng Thùy Linh hút hơn 2 triệu lượt xem và đã bị đánh bật khỏi vị trí cao ở danh sách thịnh hành âm nhạc.

Thị trường nhạc Việt đang diễn biến khó lường. Khác ngày xưa, hiện không có một cơ sở để ca sĩ/rapper dựa vào, tin rằng sẽ giúp họ tạo hit. Tạo trend TikTok bằng điệu nhảy từng được coi là một công thức để giúp sản phẩm âm nhạc nhanh chóng hot, song thất bại của Erik chứng minh điều đó đang không xảy ra.