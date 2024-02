Dự báo thời tiết ngày mùng 3 Tết trên cả nước

Thời tiết ngày 5/1: Bắc Bộ có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 31/12 và ngày 1/1/2024 Chiều 31/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra nhận định xu hướng thời tiết tại các khu vực trên cả nước đêm 31/12 và ngày Tết Dương lịch 1/1/2024 như sau:

Rét đậm ở Bắc Bộ, Thanh Hóa-Nghệ An có thể kéo dài đến ngày 25/12 Trong đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ C.

Bắc Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng, vùng núi cao dưới 11 độ C Cảnh báo ngày và đêm 8/12, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc giật cấp 7-8, sóng cao 2-3,5m, biển động.

Bắc Bộ trời tiếp tục rét, nhiều tỉnh ở Trung Bộ mưa lớn cục bộ Theo dự báo, ngày và đêm 6/12, vùng núi Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C, trong khi khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ phổ biến từ 15-18 độ C Khoảng ngày 6/12, bộ phận không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Miền Trung và khu vực phía Đông-Nam Tây Nguyên có mưa vừa, mưa rất to Dự báo ngày 3/12, Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Các khu vực trên cả nước có mưa, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét Từ đêm 30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ phổ biến từ 15-18 độ C; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Một số nơi mưa ngập trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THTP Thủ đô Hà Nội, Tây Nguyên và Nam Bộ sáng có lúc có mưa rào và dông, gây ngập cục bộ và ảnh hưởng đến việc di chuyển nên các thí sinh.

Dự báo thời tiết hôm nay 14.6: Miền Bắc chiều tối mưa to, Nam Bộ ngày nắng Dự báo thời tiết hôm nay 14.6, Bắc Bộ mưa vừa mưa to đến rất to và dông rải rác (mưa lớn tập trung vào chiều, tối, đêm). Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào, giông vài nơi (GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 21-2, gió mạnh trên khu vực Biển Đông; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Nhiều khu vực trên cả nước ngày có mưa vài nơi; khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào.

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai từ ngày 18-2 đến 20-2-2023 (GLO)- Dự báo trong 3 ngày tới (từ ngày 18-2 đến 20-2-2023), thời tiết Gia Lai chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa có cường suy yếu và biến tính.

Chiều tối 12-2, Tây Nguyên có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh (GLO)- Từ đêm 13-2 đến 14-2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Chiều tối 12-2, Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều tối và đêm 8-2, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi (GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 8-2, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai (từ ngày 4-2 đến ngày 6-2-2023) (GLO)- Trong 3 ngày tới (từ ngày 4-2 đến ngày 6-2-2023), thời tiết Gia Lai chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường sau suy yếu.

Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có giông (GLO)- Theo dự báo, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

