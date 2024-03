Dự báo mùa hè năm nay nắng nóng kỷ lục

Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ đã lên đến 38 độ C vào ngày hôm qua (15.2). Hôm nay, nhiều nơi ở Nam bộ tiếp tục có nắng nóng 37 - 38 độ C.

Từ ngày 9/2 (ngày 30 Tết), các tỉnh miền Bắc có mưa vài nơi, trời chuyển rét; vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C.

Trong đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-11 độ C.