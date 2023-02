Tin liên quan Top 5 ứng cử viên sáng giá tại Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023, Thanh Thanh Huyền nổi bật nhất?

Đêm chung kết Miss Charm 2023 tối 16.2 đã chính thức khép lại với sự lên ngôi của Luma Russo - đại diện đến từ Brazil. Đây là một cái kết được sự đồng thuận của giám khảo và nhiều khán giả. Đại diện Việt Nam - Thanh Thanh Huyền dừng chân ở Top 20 chung cuộc.

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về đại diện đến từ Philippines, á hậu 2 thuộc về đại diện đến từ Indonesia. 3 cô gái đến từ các quốc gia Nam Phi - Colombia - Venezuela đã góp mặt trong Top 6 chung cuộc.

Luma Russo gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo. Cô sở hữu chiều cao 1,68m với số đo ba vòng nóng bỏng 89-61-92 cm. Tân hoa hậu vốn dĩ là một cái tên được đánh giá rất cao kể từ khi nhập cuộc. Trong đêm chung kết, cô thể hiện tốt các phần thi.

Người đẹp Luma Russo không giấu được sự xúc động và niềm hạnh phúc khi nhận hoa và chiếc vương miện mang tính biểu tượng của cuộc thi từ tay siêu mẫu Lan Khuê và Mireia Lalaguna - Hoa hậu Thế giới 2015.

Cùng với chiếc vương miện đắt giá, tân hoa hậu nhận được khoản tiền mặt trị giá 100.000 USD (khoảng 2,3 tỉ đồng) cùng nhiều phần thưởng giá trị khác.

Trước khi tiến tới kết quả cuối cùng, Top 3 Miss Charm 2023 đã phân định chiến thắng bằng câu hỏi chung: “Mỗi sáng khi thức dậy, bạn tự hỏi rằng ý nghĩa cuộc sống của mình là gì và bạn sống vì điều gì?”.

Người đẹp Brazil Luma Russo chinh phục ban giám khảo với câu trả lời đầy thuyết phục: “Nếu như tôi phải tóm tắt nó bằng một từ, tôi chọn: Tự do. Tự do theo đuổi ước mơ, tự do tiếp thu kiến thức, văn hoá, trí tuệ và cảm xúc cũng như tự do trong việc chạm tới đỉnh cao của khả năng mình”.

Với chiếc vương miện Miss Charm 2023 danh giá này, cô sẽ có một năm để đồng hành cùng ban tổ chức, lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa về giáo dục - du lịch.

Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế là cuộc thi nhan sắc do người Việt Nam làm chủ. Cuộc thi chính thức khởi động từ năm 2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đã tạm hoãn nhiều năm.