Công bố quyết định phân công Trưởng ban Kinh tế TW và Trưởng ban Dân vận TW

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, vào Bộ Chính trị; bầu bổ sung 3 đồng chí vào Ban Bí thư.

Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Trần Văn Phúc (quê quán huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.