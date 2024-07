Chuyên gia cảnh báo năm nay sẽ có lũ đặc biệt lớn

Sau trận mưa dai dẳng do hoàn lưu bão số 2 khiến 17 người thiệt mạng và mất tích tại Sơn La, Điện Biên và Hà Nội, chiều 25-7, chuyên gia khí tượng đã cảnh báo năm nay có lũ đặc biệt lớn...





Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, các tháng 7,8 và 9 là mùa mưa lũ “chính vụ” ở miền Bắc và cả Tây Nguyên.

Do đó, từ nay đến tháng 9-2024, tình hình mưa lũ ở 2 khu vực này sẽ ở mức cao. Sang các tháng 9,10 và 11, vùng mưa lũ sẽ dịch chuyển sang các tỉnh ở Trung bộ.

"Thời điểm này của năm nay cũng là lúc hiện tượng La Nina bắt đầu hoạt động, nên có nguy cơ cao xảy ra các đợt mưa đặc biệt lớn tại miền Trung", ông Hưởng cảnh báo.

Như Báo SGGP , tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã xảy ra trận lũ quét khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và mất tích. Nguyên nhân là từ đêm 24 đến sáng 25-7, ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu... vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn (riêng tại Điện Biên mưa tới 293mm).

Trước đó, do mưa to, từ chiều 23-7 đến sáng 24-7, tại Hà Nội đã có 1 người bị lũ cuốn mất tích khi đi qua suối, tại hai huyện Mai Sơn và Thuận Châu (tỉnh Sơn La) có 9 người thiệt mạng và mất tích (do lũ cuốn, sạt lở đất).

Ngoài ra, một số xã ở ven sông Bùi, thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị ngập lụt nặng do mưa kéo dài kết hợp thủy điện ở khu vực Tây Bắc bộ xả lũ; 1 căn biệt thự tiền tỷ ở xóm Đồng Vỡ, xã Phú Mãn (Quốc Oai - Hà Nội) bị sập, nát hoàn toàn vào sáng 24-7 do đồi sạt lở.

Hiện 2 thủy điện Sơn La và Hòa Bình đang phải mở 5 cửa xả lũ.