Chương trình đặc biệt "Giữ trọn lời thề" sẽ được truyền hình trực tiếp từ Quảng trường Đại Đoàn Kết

Chương trình đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng để lên sóng kênh truyền hình quốc gia VTV8 (Trung tâm Truyền hình Việt nam tại khu vực miền Trung Tây Nguyên), An Ninh TV, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai, Đài Phát thanh Truyền hình Đak Lak.

Những cuộc chiến tranh đi qua, để lại quá nhiều mất mát cho cả người ra đi và người ở lại. Bóng tối chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau của nó vẫn còn hiện hữu như để nhắc nhở mỗi con người Việt Nam biết trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Và chủ đề chính của chương trình “Giữ trọn lời thề” là lời khẳng định một lần nữa: Thế hệ trẻ không bao giờ quên những công lao to lớn ấy. Ngọn lửa của lòng yêu nước từ thế hệ cha ông đi trước sẽ được tiếp nối, truyền lại cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nhiều câu chuyện ấn tượng sẽ được kể trong chương trình. Đó là câu chuyện người con gái của liệt sĩ-Anh hùng Lực lượng vũ trang Phan Văn Viêm-khi biết tin cha hy sinh đã giả nét chữ của cha viết thư về để giúp mẹ giữ vững niềm tin. Là hồi ức của Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về một ngày đầu năm 1976, khi ông là một cậu bé 11 tuổi đang cùng với hàng trăm người dân tập trung tại UBND xã để mừng cách mạng toàn thắng, đất nước hoàn toàn được giải phóng thì hàng chục đối tượng FULRO kéo quân vào buôn làng. Đó là chuyến đi của Đại tá Nguyễn Cộng Hòa-người đã nhiều từng trải và lập những chiến công trong chống FULRO-viếng hương Anh hùng Y Thuyên Ksor ở Yang Mao, nhắc nhớ những ngày chống FULRO để có một Tây Nguyên giàu đẹp, thanh bình, phát triển với khát vọng hội nhập. Và cuối cùng, câu chuyện Cư Kuin mới đây, như một vết thương nhức nhối. Máu của người chiến sĩ công an vẫn tiếp tục đổ vì bình yên của Nhân dân. Ngay trong biến cố này, những đồng bào Tây Nguyên chính trực vẫn gắn bó, hỗ trợ lực lượng công an như một biểu hiện cao đẹp và sâu sắc của lòng dân.

Những ca khúc đi cùng năm tháng: “Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời”, “Ngọn lửa cao nguyên”, “Giữ trọn lời thề”, “Linh thiêng Việt Nam”, “Bài ca người chiến sĩ công an”, “Dưới lá cờ vinh quang”… được xử lý hiện đại, thể hiện mới mẻ qua giọng ca của các nghệ sĩ Tây Nguyên: NSƯT Phạm Phương Thảo, NSƯT Ploong Thiết, Linh Chi-Á quân Sao Mai 2019, Đông Hùng, Lê Anh Dũng, Tiến Hưng. Các hoạt cảnh được vũ đoàn HT biên đạo và trình diễn tinh tế sẽ mang tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc về chiến công của lực lượng Công an. Chương trình khép lại với những lời thề của chiến sĩ trước anh linh Hồ Chủ tịch, cũng là điều mỗi người dân mong đợi, tin tưởng ở lực lượng Công an nhân dân.