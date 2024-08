Chiến dịch “Hành quân xanh”: Thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Nhiều phần việc ý nghĩa

Tuyến đường nối giữa làng Thung và làng Rờng (xã Hnol, huyện Đak Đoa) dài hơn 2,5 km vừa được Đoàn Thanh niên Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) sửa chữa khang trang, mang lại niềm vui cho người dân.

Tuyến đường này trước đây đổ bê tông, sau một thời gian bị sạt lở, cỏ dại mọc dày. 15 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn phát quang bụi rậm và san lấp những chỗ bị hư hỏng. Bà con làng Thung hăng hái tham gia cùng các cán bộ, chiến sĩ.

Hoàn thành phần việc này, đơn vị lại di chuyển đến đoạn kênh mương nội đồng của làng Thung phát dọn cỏ dại, nạo vét bùn, rác thải ùn ứ dưới lòng mương. Vất vả là vậy song các cán bộ, chiến sĩ đều vui vẻ vì được làm việc ý nghĩa cho bà con. Chỉ trong một thời gian ngắn, 2 km kênh mương nội đồng đã được khơi thông.

Ông Guân-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thung-chia sẻ: “Các cán bộ, chiến sĩ giúp làng sửa chữa đường giao thông, giọt nước, kênh mương nội đồng, bà con phấn khởi tham gia để công việc nhanh chóng hoàn thành. Các chiến sĩ rất nhiệt tình, trách nhiệm”.

Chiến dịch “Hành quân xanh” được Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 triển khai từ ngày 15 đến 25-7. Kết thúc hoạt động này, các chiến sĩ lại nhanh chóng thực hiện hoạt động khác. Trong chiến dịch đợt này, đơn vị đã trồng 64 cây xanh trong khuôn viên Nhà văn hóa xã Hnol; dọn vệ sinh khuôn viên điểm trường làng Rờng thuộc Trường Tiểu học và THCS Nay Der, điểm trường làng Thung của Trường Mẫu giáo Hnol; hỗ trợ người dân tháo dỡ 1 nhà rông xuống cấp.

Thiếu tá Lê Hồng Lưỡng-Trợ lý Công tác quần chúng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273-cho biết: “Chiến dịch “Hành quân xanh” được đơn vị triển khai hàng năm; luân phiên thực hiện tại các xã trên địa bàn huyện Đak Đoa. Trước khi tổ chức chiến dịch, đơn vị tiến hành khảo sát địa bàn, tham khảo ý kiến của người dân để triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế ở địa phương”.

Chiến dịch “Hành quân xanh” do Huyện Đoàn Chư Păh triển khai tại xã Ia Mơ Nông vào ngày 11-8 vừa qua thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng dân quân tự vệ, chiến sĩ Công an tham gia. Tại lễ ra quân, Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Păh tặng 12 bình chữa cháy mini cho 6 làng dân tộc thiểu số để đặt tại nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Công an hướng dẫn bà con cách sử dụng bình chữa cháy, cách thoát hiểm khỏi đám cháy.

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, Huyện Đoàn Chư Păh cùng Đoàn cơ sở Công an huyện tặng 20 suất quà cho các gia đình khó khăn; 20 phần quà cho thiếu nhi làng Kép 2. Huyện Đoàn Chư Păh cũng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện huy động lực lượng dọn vệ sinh, sửa chữa đường giao thông nông thôn tại làng Kép 2, làng A Mơng.

Khi Huyện Đoàn Chư Păh khảo sát nhu cầu của địa phương để triển khai chiến dịch, người dân thống nhất phần việc sửa chữa đường. Theo đó, sau khi một hộ dân đồng ý hỗ trợ miễn phí hàng chục xe đất, bà con huy động 4-5 xe công nông chở đất về vị trí cần san lấp, sửa chữa. Hơn 200 đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ, chiến sĩ Công an hồ hởi làm việc. Ai cũng nỗ lực làm việc để con đường được mở rộng, thông thoáng.

Bà Rơ Châm H’Ky (làng Kép 2) bày tỏ: “Các bạn trẻ rất nhiệt tình, trách nhiệm. Sau khi tuyến đường được sửa chữa, việc đi lại thuận tiện, vận chuyển nông sản an toàn hơn”.

Thắt chặt tình quân dân

“Hành quân xanh” là chiến dịch triển khai thường niên nên Đoàn Thanh niên Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 có nhiều kinh nghiệm. Địa điểm đơn vị chọn đóng quân trong chiến dịch là nhà văn hóa cộng đồng làng Thung. Sau khi kết thúc một ngày lao động, đoàn viên, thanh niên làng Thung cùng các chiến sĩ giao lưu bóng đá, bóng chuyền và văn nghệ. Các chiến sĩ đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho 34 người già và em nhỏ.

Lồng ghép trong các hoạt động, các cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp bà con nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc, tôn giáo, chung tay giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Binh nhất Đặng Ngọc Trường (Đại đội 18, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273) bày tỏ: “Chiến dịch tạo điều kiện để chúng tôi hiểu thêm về cuộc sống của người dân và cũng để bà con hiểu hơn về bộ đội. Chuỗi hoạt động tình nguyện xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm của bộ đội đối với người dân vùng khó khăn. Nhìn bà con phấn khởi khi sử dụng các công trình sau khi sửa chữa, tôi cũng vui lây”.

Chỉ diễn ra trong 1 ngày nhưng chiến dịch “Hành quân xanh” do Huyện Đoàn Chư Păh tổ chức đã kịp ghi dấu ấn với chính quyền địa phương và người dân. Để đảm bảo tiến độ công việc, các cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên tổ chức ăn nghỉ ngay tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Kép 2. Tại đây, các chiến sĩ luôn nhận được sự động viên, chia sẻ của bà con.

Anh Rơ Châm Lâm-Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Ia Ly-chia sẻ: “Mọi người đều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc liên kết lực lượng đã tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, đoàn kết, gắn bó”.

“Hành quân xanh” là 1 trong 5 chiến dịch nổi bật của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên khối lực lượng vũ trang. Tùy theo đặc thù của từng đơn vị để triển khai những hoạt động ý nghĩa.

Cụ thể, Đoàn cơ sở Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Đoàn cơ sở-Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Chi Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động triển khai chiến dịch tại xã Đăk Tơ Pang (huyện Kông Chro) tặng 300 cây giống cho người dân; tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã.

Đồng thời, đoàn viên, thanh niên trồng 100 cây thông trên các tuyến đường làng của xã Đăk Tơ Pang; tuyên truyền cho 300 người dân những điểm mới về Luật Căn cước, Luật Giao thông đường bộ; phổ biến kiến thức pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...

Tham gia Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2024, toàn tỉnh có 62 đội hình thanh niên tình nguyện của các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh như: Sư đoàn 2, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Công an các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả, các đội hình tình nguyện đã trồng hơn 9.600 cây xanh; trao tặng 57 bình chữa cháy cho người dân; hỗ trợ sửa chữa nhà cho 10 gia đình chính sách; tặng 25 mô hình sinh kế, 10 tủ sách thiếu nhi, 2.300 quyển vở, 6.000 bộ quần áo, 25 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Đak Pơ tổ chức chiến dịch “Hành quân xanh-Vì đàn em thân yêu” ở làng Bút (xã An Thành), tặng 50 suất quà cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cắt tóc miễn phí, nấu cháo dinh dưỡng cho 100 em thiếu nhi… Nét nổi bật trong chiến dịch ý nghĩa này là việc liên kết hoạt động, liên kết địa bàn để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy phó Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024-nhận xét: “Năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2024) và 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024).

Với khí thế thi đua chào mừng ngày truyền thống lực lượng và các ngày lễ lớn trong năm, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang đã phối hợp với đoàn viên, thanh niên địa bàn dân cư, khu vực trường học để triển khai nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

Chiến dịch chú trọng các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, về nguồn; tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Các hoạt động thể hiện rõ tinh thần tình nguyện của lực lượng vũ trang tỉnh và người trẻ trong tỉnh có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng”.