Trung Quân ra mắt MV mới, tiết lộ đang ấp ủ album đầu tiên

Ca khúc Anh tự do nhưng cô đơn của Trung Quân tiếp tục “ghi tên” vào danh sách những bản ballad đầy cảm xúc. Trong buổi ra mắt sản phẩm mới, nam ca sĩ cho biết đang ấp ủ album đầu tiên.



Trung Quân ra mắt MV mới





Tối 10-11, Trung Quân ra mắt MV Anh tự do nhưng cô đơn, phần tiếp theo của chuyện tình thanh xuân dang dở trong MV Tình nào không như tình đầu.



Được thực hiện bởi biên kịch Minh Châu, một gương mặt gắn liền với những MV “drama” kịch tính, thế nhưng câu chuyện của Anh tự do nhưng cô đơn lại có phần nhẹ nhàng, tươi sáng hơn. MV mang đến những khoảnh khắc tình yêu tuổi trưởng thành vừa nhẹ nhàng, êm dịu mà vẫn đủ “lay động” trái tim khán giả.





Hình ảnh trong MV mới của Trung Quân





Trung Quân đã có 1 năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ khi liên tục ra mắt nhiều ca khúc, sản phẩm âm nhạc như: Dừng lại vẫn kịp lúc, Ngủ đi ta hỡi. Gần đây nhất, Trung Quân còn thực hiện một EP (đĩa mở rộng) nhạc dành riêng cho Bướm Mặt Trăng - mascot của nam ca sĩ tại chương trình The Masked Singer (Mặt nạ ca sĩ).



Với MV Anh tự do nhưng cô đơn, một sáng tác của Đạt G, Trung Quân tiếp tục khẳng định hơn nữa sở trường ballad của mình. Không chỉ chứng minh sức hút trong giọng hát bằng các nốt cao sở trường, sự “chín muồi” về cảm xúc, cách xử lý bài hát với những đoạn “bỏ nhỏ” tinh tế, vừa vặn để “bùng nổ” ở cao trào của Trung Quân đã tạo nên một màu sắc riêng cho ca khúc lần này. Nam ca sĩ cũng khẳng định, điều khác biệt duy nhất ở ballad của Trung Quân chính là vì "ca khúc đó do Quân hát, mà giọng hát thì không ai có thể giống ai".





2022 đánh dấu một năm hoạt động năng suất của Trung Quân



Nhìn lại một năm hoạt động khá năng suất, Trung Quân cho biết, anh tự hứa bản thân phải chăm chỉ, nghiêm túc hơn nữa. Đặc biệt, MV lần này cũng là một trong những sản phẩm âm nhạc lớn “nhất định phải ra mắt để mở màn cho những dự án lớn hơn tiếp theo”. Theo đó, nam ca sĩ tiết lộ đang trong giai đoạn thực hiện album phòng thu đầu tiên cho sự nghiệp âm nhạc cũng như mong sẽ có 1 concert đầu tiên đánh dấu quãng thời gian đi hát.

