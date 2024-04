Loạt phim làm nên tên tuổi của 'nữ hoàng nước mắt' Kim Ji Won

Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh bán vé My soul 1981 mùa 3 gặp sự cố. Cô gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Chương trình 'Đạp gió 2024' vừa tung ca khúc chủ đề quy tụ loạt sao Hoa ngữ cùng một số nghệ sĩ quốc tế. Suni Hạ Linh gây chú ý khi xuất hiện cạnh dàn người đẹp: Mai Davika, Nicole Jung, Trương Dư Hi, Trần Lệ Quân…

Phương Mỹ Chi, Ái Phương, Only C, Phạm Toàn Thắng, Hà Okio, MTV… và nhiều ca sĩ khác tụ hội tại chương trình biểu diễn nghệ thuật - nhạc trong phim (Cine Show – Music in Film). Chương trình thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ 1-2024 (HIFF 2024).