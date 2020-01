VCK U23 châu Á 2020: Vì sao không có trọng tài Việt Nam?

Trước câu hỏi này của nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ, trưởng ban trọng tài quốc gia Dương Văn Hiền (cựu trọng tài FIFA) đã giải thích như sau:





Bóng đá VN hiện tại chỉ có một trọng tài cấp cao là ông Ngô Duy Lân - Ảnh: ANH HOÀNG





"Không hẳn là trọng tài đẳng cấp FIFA thì sẽ được chọn làm nhiệm vụ các giải bóng đá quốc tế. Sau khi được công nhận đẳng cấp FIFA, các trọng tài cùng trợ lý trọng tài phải trải qua nhiều kỳ sát hạch về thể lực, kiến thức về luật, làm biên bản báo cáo về trận đấu bằng tiếng Anh… trong từng năm do ban trọng tài AFC (LĐBĐ châu Á) tổ chức.



Vượt qua các đợt sát hạch nói trên, trọng tài sẽ được chỉ định làm nhiệm vụ ở các giải trẻ Đông Nam Á. Làm tốt các giải trẻ này, trọng tài và trợ lý trọng tài được chọn vào đội ngũ trọng tài cấp cao (Elite châu Á), thường xuyên được dự các khóa học nâng cao, rồi từ đó sẽ điều khiển các giải trẻ châu lục, AFC Cup, AFC Champions League, vòng loại Olympic và cao nhất là vòng loại World Cup.



Liệt kê chi tiết như vậy để thấy không đơn giản để được ban trọng tài AFC chọn làm nhiệm vụ ở các giải đỉnh cao như VCK U23 châu Á, Asian Cup hoặc Asiad. Sau ngày trọng tài cấp cao Võ Minh Trí từ giã sân cỏ do lớn tuổi, đội ngũ trọng tài VN chỉ còn trọng tài FIFA Ngô Duy Lân vừa được công nhận đẳng cấp Elite hồi đầu năm 2020. Vì vậy, còn phải trải qua nhiều đợt kiểm tra cùng các khóa học nâng cao, trọng tài Lân mới có hi vọng cầm còi ở các giải đẳng cấp châu lục…".



Trong 11 năm là trọng tài Elite do AFC quản lý, cựu trọng tài Võ Minh Trí có hai lần được chỉ định điều khiển VCK U16 và U19 châu Á. Ở VCK U23 châu Á 2020, có 3 trọng tài Thái Lan, Malaysia và Singapore được ban trọng tài AFC chọn làm nhiệm vụ.



Theo S.H. (TTO)