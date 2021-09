Jennifer Hudson diện váy Công Trí khoe thần thái quyến rũ trên tạp chí

Nữ ca sĩ Jennifer Hudson trở thành gương mặt trang bìa trên tạp chí Ebony tháng 9.2021. Đặc biệt, giọng ca Spotlight đã diện một thiết kế mới của Công Trí trong bộ ảnh chụp cho ấn phẩm nổi tiếng này.

Những lần Rosé - Blackpink tỏa sáng với đầm của Nhà thiết kế Công Trí Jennifer Hudson quyến rũ, thu hút trong thiết kế của Công Trí. Ảnh: EBONY Bộ ảnh tôn vinh vẻ đẹp của Jennifer Hudson trên Ebony gây ấn tượng với thần thái cùng vẻ đẹp tự nhiên, cuốn hút của chủ nhân hit All Dressed in Love khi khoác lên người loạt thiết kế từ nhiều thương hiệu khác nhau, trong đó có chiếc váy trắng nổi bật của Công Trí. Chiếc váy nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2021 được “anh cả làng mốt Việt Nam” trình làng cách đây ít lâu. Trang phục được làm bằng cách tạo chất liệu trên chất liệu, sử dụng vải Tapta đạp thành sợi, tạo nên những đường gợn sóng trên chất liệu organza. Công Trí cho biết anh mất 336 giờ để hoàn thành chiếc váy ấn tượng này.

Thiết kế trễ vai cùng phom dáng ôm vừa vặn cơ thể giúp Jennifer Hudson tôn bờ vai gợi cảm cùng những đường cong khỏe khoắn, quyến rũ của mình. Chiếc váy đến từ thương hiệu Việt mang đến cho sao Mỹ vẻ ngoài sang trọng, tinh tế và không kém phần quyến rũ. Giọng ca 40 tuổi dường như rất ấn tượng với trang phục đẹp mắt này. Cô tung loạt ảnh chụp cho Ebony trên Instagram cá nhân, để bức hình diện đồ Công Trí ở vị trí đầu tiên trong bài đăng và nhận được nhiều lời khen từ dân mạng.



Những trang phục được sáng tạo bởi nhà thiết kế Công Trí luôn gây ấn tượng với kiểu dáng độc đáo, hút mắt và cách xử lý chất liệu tinh tế, kỳ công. Ảnh: VOGUE

Công Trí đang là nhà thiết kế Việt được ngôi sao quốc tế săn đón. Trước Jennifer Hudson, những sáng tạo của anh từng được hàng loạt sao nữ, người nổi tiếng như: cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, nữ ca sĩ Gwen Stefani, minh tinh Charlize Theron, Katy Perry, Beyoncé, Jennifer Lopez, Rosé (BlackPink)… lựa chọn để diện tại các sự kiện, chương trình tầm cỡ hay trong các sản phẩm âm nhạc.



Jennifer Hudson đang nhận được sự chú ý với bộ phim xoay quanh cuộc đời danh ca huyền thoại Aretha Franklin. Ảnh: INSTAGRAM NV

Jennifer Hudson sinh năm 1981 và là một sao nữ tài năng, gặt hái được thành tựu đáng nể trong cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Cô bắt đầu nổi tiếng nhờ tham gia American Idol 2004 và được giới chuyên môn đánh giá cao với chất giọng khỏe khoắn, mê hoặc. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn với loạt hit: All Dressed in Love, Spotlight, If This Isn’t Love… cùng 3 album phòng thu và nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng khác. Giọng ca 40 tuổi đã đem về 2 giải Grammy danh giá cùng nhiều chiến thắng ngoạn mục khác.

Jennifer Hudson cũng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và thành công vang dội với vai Effie trong Dreamgirls, bộ phim giúp cô được xướng tên ở hàng loạt giải thưởng danh giá: Quả cầu vàng, SAG, BAFTA và đặc biệt là tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Mới đây, cô gây ấn tượng với vai chính trong bộ phim tiểu sử Respect xoay quanh cuộc đời nghệ thuật của “nữ hoàng nhạc Soul” Aretha Franklin.