Tin liên quan Lisa (BlackPink) tiếp tục bị khán giả Trung Quốc chỉ trích

Ngày 22/11/2023, BlackPink có thêm một bước tiến khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ Kpop số một thế giới là được diện kiến Vua Charles III của Anh trong Cung điện Buckingham.

Khi được quốc vương Anh trao tặng Huân chương Thành viên của Đế quốc Anh (Member of the Order of the British Empire - MBE), Lisa mặc váy xám trắng liền thân, với thiết kế áo choàng, thanh lịch. Bộ đồ ôm sát người giúp nữ thần tượng sinh năm 1997 tôn vóc dáng mảnh mai.

Ngày 29/1, kênh YouTube Farose đăng video ghé thăm cửa hàng của nhà thiết kế Thái Lan Moo Asava - người tạo ra chiếc váy cho Lisa. Trong quá trình giới thiệu về những đứa con tinh thần, Moo Asava tiết lộ hậu trường làm nên diện mạo xinh đẹp của Lisa ở Anh.

Bộ váy tương tự được ướm thử lên cơ thể người mẫu. Nhà thiết kế cho biết nó là size S. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy người mẫu có vóc dáng cao gầy.

Tuy nhiên, khi biết kích cỡ chiếc váy của Lisa, hầu hết cư dân mạng đều sốc. Theo Moo Asava, em út BlackPink mặc size XS, kích cỡ nhỏ nhất của thiết kế này. Chưa dừng lại ở đó, vì Lisa có vòng eo quá bé, nhà thiết kế buộc lòng phải chỉnh sửa thêm nhiều mới cho ra được thành phẩm cuối cùng vừa vặn với cơ thể nữ thần tượng. Dù vậy, khi đến Anh, chiếc váy vẫn cần phải thay đổi thêm một chút.

Moo Asava cũng từng chia sẻ về quá trình may trang phục cho Lisa vào cuối năm 2023. Anh cho biết khi nhận được đơn đặt hàng, vì từng làm việc cùng ngôi sao Money trong MV Lalisa, anh nhớ số đo của người đẹp là khoảng 57,15 cm. Tuy nhiên, lúc Lisa nhận được bộ cánh từ tay stylist Nanist, Giám đốc thời trang của Elle Thái Lan, mọi người mới phát hiện nó rộng hơn. Nguyên nhân là vòng eo của Lisa giảm còn 55,88 cm.

Từ lâu, Lisa được mệnh danh là "búp bê sống", "thánh body" của Kpop. Không chỉ sở hữu khuôn mặt thu hút, cô còn có thân hình đáng ngưỡng mộ với chiều cao 1,67 m và tỷ lệ giữa chân và thân gần như hoàn hảo. Năm 2021, Lisa xếp thứ 3 trong Top 6 nữ nghệ sĩ K-biz sở hữu vóc dáng lý tưởng nhất do các huấn luyện viên thể hình bình chọn trong cuộc khảo sát do chương trình TMI News (Hàn Quốc) tổ chức.

Khi làm giám khảo chương trình Thanh xuân có bạn ở Trung Quốc, Lisa từng tiết lộ không hề ăn kiêng. Theo mỹ nhân Thái Lan, là thần tượng, cô phải tập nhảy mỗi ngày nên không cần thiết phải cắt giảm chế độ ăn để giữ dáng. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí W Hàn Quốc số ra tháng 8/2023, Lisa khẳng định không dành nhiều thời gian cho tập thể dục vì công việc khiến cô tiêu hao nhiều năng lượng.