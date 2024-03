Mẫu Việt 9 tuổi được mời làm vedette 'Tuần lễ thời trang Thượng Hải'

Được Ban tổ chức 'Tuần lễ thời trang Thượng Hải - Shanghai Fashion Week KIDS WEAR' mời trình diễn với vai trò chính của cả hai mùa thời trang, Ngô Gia An An (nghệ danh An Cát Diệp) trở thành một trong những mẫu nhí Việt là vedette của một tuần lễ thời trang quốc tế.

Hoạt động nghệ thuật từ khi mới 3 tuổi, 7 tuổi chính thức bước lên sàn catwalk, 9 tuổi An Cát Diệp đã được tham dự hàng chục tuần lễ thời trang ở Dubai, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thái Lan, Singapore, Bắc Kinh... và đảm nhận vai trò vedette. Hơn nữa, cô bé còn được mời tham gia trình diễn trên đường băng của các nhà mốt xa xỉ như Gucci, Burberry...

Cô bé "di sản"

Năm 2023, An Cát Diệp và ê kíp mang đến Tuần lễ thời trang Thâm Quyến bộ sưu tập (BST) Ngự sắc và Họa sắc. Trong đó BST Họa sắc là các thiết kế độc bản kể về sự kế thừa di sản văn hóa, hội họa Việt, từ tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống tới hát xẩm, hát xoan. Trong khi đó Ngự sắc là những thiết kế dành cho bé gái kể câu chuyện xoay quanh vẻ đẹp của Cung đình Huế xưa.

Thông qua việc tái hiện sự rực rỡ của các loài hoa trong vườn thượng uyển, sự huyền bí, đậm chất nghệ thuật của các họa tiết cổ ước lệ và sự tinh xảo trong từng đường thêu thủ công, nét vẽ tay mang phong cách cung đình, Ngự sắc giới thiệu một phần văn hóa, lịch sử của nước Việt ngàn năm văn hiến. Sáng tạo trên phom dáng của trang phục truyền thống là áo dài và áo tứ thân, Ngự sắc, Họa sắc còn là câu chuyện lịch sử thời trang Việt hiện đại.

Năm 2024, tham dự các tuần lễ thời trang quốc tế, An An và ê kíp lại kể về vẻ đẹp "nhất sắc, nhất lịch" của người Tràng An và kinh đô Thăng Long. Các thiết kế riêng đậm vẻ đẹp hào hoa, phong nhã của người Tràng An, BST 12 Mùa hoa - Flower Fairies hội tụ vẻ đẹp của những loài hoa khoe sắc suốt 12 tháng đất Hà thành. Còn BST Ả Đào Thị - Mademoiselle A Dao lại là câu chuyện về cảm xúc và cảm hứng sâu sắc từ trang phục mang đậm hồn Việt xưa. Bám theo chủ đề Mộng hoa như mộng, các BST mà An An mang đến tuần lễ thời trang quốc tế lần này là những mộng mơ, kiêu kỳ đầy quyến rũ của người Hà Nội nói riêng, người Việt Nam nói chung.

Dùng di sản văn hóa truyền thống và âm nhạc dân tộc, những Cây đa quán dốc, Ỉnh lả ơi hay Trống cơm, Thị mầu… sẽ là chất liệu thời trang làm nên các thiết kế đi cùng An An và ê kíp ra sàn diễn khu vực, thế giới.

Chị Vũ Lan Anh, mẹ của An An chia sẻ: "Chặng đường phía trước còn dài, hàng trăm di sản của Việt Nam sẽ được ê kíp xây dựng cho An An và các mẫu nhí Việt khác mang đi giới thiệu với bạn bè năm châu. Qua đó, hy vọng rằng càng ngày dấu ấn mẫu Việt, thời trang Việt sẽ càng rõ nét trên bản đồ thời trang thế giới và khu vực".

Đam mê tiếp sức

"Con rất đam mê thời trang. Từ lúc mới 5, 6 tuổi con có thể dành cả buổi ngồi xem các show diễn thời trang quốc tế ở các tuần lễ thời trang. Lớn hơn một chút, khi được mẹ cho đi tập catwalk con đã khẳng định với mẹ thời trang chính là nghề nghiệp mơ ước của con", chị Vũ Lan Anh chia sẻ thêm.

Cùng với An An, tại Shanghai Fashion Week KIDS WEAR 2024 còn có 11 mẫu nhí Việt khác tham gia trình diễn 60 bộ trang phục trong các BST trên. Trong đó, có rất nhiều tên nổi tiếng như Cát Nhiên Kha, JiJi Cát Tường, Nguyễn Ngọc An Nhi, Sam Bảo Anh, Gabi Tâm An, Huỳnh Thanh Như, Ngô Thảo Linh, Tôm Bảo Hân…

Tại tuần lễ thời trang lần này, Ngô Gia An An là vedette và các mẫu nhí cùng đoàn sẽ trình diễn BST đã chuẩn bị trong vai trò đoàn Việt Nam. Sau đó, cô bé sẽ tiếp tục tham gia các chương trình trình diễn của Dorm (một thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Trung Quốc và khu vực châu Á) và một số thương hiệu khác, với tư cách khách mời - vị trí chính của tuần lễ thời trang này.