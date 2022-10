Thị trường xăng dầu ở Gia Lai vẫn hoạt động ổn định

(GLO)- Từ hôm qua (9-10), tình trạng khan hiếm xăng dầu đã xảy ra ở một số thành phố lớn, nhiều cây xăng phải đóng cửa khiến người dân phải chạy khắp nơi và xếp hàng chờ để được đổ xăng. Tuy nhiên, ở Gia Lai nguồn cung xăng dầu đến trưa nay (10-10) vẫn đảm bảo. Các cửa hàng xăng dầu vẫn hoạt động ổn định, chưa có tình trạng khan hiếm hàng, phải đóng cửa nghỉ bán.

Đội Quản lý thị trường thường xuyên giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm. Ảnh: Vũ Thảo

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường Gia Lai, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 7 công ty là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 9 công ty là thương nhân phân phối xăng dầu và 2 thương nhân là tổng đại lý với 378 cửa hàng kinh doanh xăng dầu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ, bố trí rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Thị trường lưu thông xăng dầu có các nguồn chính là Petrolimex, PV Oil, Mipecorp… với các loại hàng hóa chủ yếu là dầu Do 0,001S-V; Do 0,05S-II; xăng E5 Ron 92-II; xăng Ron 95-III và dầu hỏa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, hầu hết các cây xăng hoạt động bình thường, chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng. Đến thời điểm hiện tại có 4 cửa hàng tạm ngừng hoạt động đều có lý do và được chấp thuận của cơ quan chức năng. Cụ thể: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Xuân Hòa thuộc Công ty TNHH Xuân Hòa (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa) tạm ngừng hoạt động kinh doanh xăng dầu từ ngày 29-8-2022 do thiếu người quản lý điều hành, kho đã hết hàng; Cửa hàng xăng dầu vật tư Nông nghiệp thuộc Công ty TNHH một thành viên vật tư Nông nghiệp Đak Đoa (thôn 4, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) tạm ngừng hoạt động kinh doanh xăng dầu từ ngày 8-9-2022 do thiếu người bán hàng, kho đã hết hang; Cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty TNHH một thành viên Thu Uyên (thôn Broch 1, xã A Dơk, huyện Đak Đoa) tạm ngưng hoạt động kinh doanh xăng dầu do Công ty thực hiện khảo sát, sửa chữa trụ bơm, bồn chứa và đường ống công nghệ tại cửa hàng; Cửa hàng xăng dầu Đình Chương số 1 thuộc Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Vận tải Đình Chương tại Gia Lai (làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang) xin tạm ngưng hoạt động do Chi nhánh thực hiện sửa chữa bồn chứa và các hạ tầng của cửa hàng bị xuống cấp, thời gian tạm ngưng từ ngày 3-10 đến ngày 3-12-2022.

Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát, các Đội Quản lý thị trường đã triển khai cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu ký 380 bản cam kết và dán 380 bản áp phích đường dây nóng tiếp nhận tin báo các hành vi vi phạm về đầu cơ, găm hàng, bán cao hơn giá niêm yết, tăng giá quá mức và các hành vi vi phạm khác tại tất cả cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

