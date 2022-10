Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu iPhone trị giá hơn 10 tỉ đồng

Công an TP.HCM vừa bắt giữ nghi phạm buôn lậu hàng trăm điện thoại iPhone đã qua sử dụng từ Singapore về Việt Nam, với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng.





Ngày 13.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thạch Hảo (33 tuổi, quê Long An) về hành vi “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.



Từ tháng 9.2022 đến nay, Ngô Thạch Hảo đã vận chuyển hơn 700 điện thoại hiệu iPhone về Việt Nam. Ảnh: CTV



Trước đó, ngày 5.10, PC03 phối hợp An ninh sân bay Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) phát hiện Hảo vận chuyển trái phép 246 điện thoại di động iPhone đã qua sử dụng từ Singapore về Việt Nam để tiêu thụ.



Mở rộng điều tra, PC03 phát hiện Hảo cùng đồng phạm đã tổ chức vận chuyển trái phép trót lọt 463 điện thoại di động hiệu iPhone. Như vậy số hàng hóa thu giữ là 709 điện thoại iPhone. Theo PC03, số hàng hóa bị thu giữ trị giá khoảng 10 tỉ đồng.



Tại cơ quan công an, Hảo khai nhận được thuê vận chuyển điện thoại đã qua sử dụng từ Singapore về Việt Nam với giá 2 triệu đồng/chuyến. Từ đầu tháng 9.2022 đến nay, Hảo đã 12 lần xuất cảnh đi Singapore. Khi sang Singapore, sẽ có người liên lạc giao hàng cho Hảo tại sân bay quốc tế Changi hoặc khách sạn.



Hiện Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ buôn lậu điện thoại iPhone để làm rõ hành vi của các nghi phạm liên quan.

