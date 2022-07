Xe máy Honda khan hàng, tăng giá

(GLO)- Thời gian qua, một số dòng xe tay ga của hãng Honda rơi vào tình trạng khan hàng, sốt giá.





Tình trạng thiếu các dòng xe tay ga đang diễn ra ở tất cả cửa hàng, đại lý ủy quyền của Honda trên địa bàn tỉnh hơn 1 tháng qua khiến giá tăng thêm khoảng 5-9 triệu đồng/chiếc. Trong đó, phân khúc xe tầm trung và cao cấp có mức giá tăng khá mạnh như: Vision có giá 48 triệu đồng/chiếc; Air Blade 125 giá 49,5 triệu đồng/chiếc, Air Blade 160 là 63,5 triệu đồng/chiếc; SH 150i có giá 103 triệu đồng/chiếc… Giá bán ở mỗi cửa hàng cũng chênh nhau 1-3 triệu đồng/chiếc. Riêng dòng xe SH mode và Lead hiện đã đứt hàng. Một số loại thuộc dòng xe số cũng tăng 1-2 triệu đồng/chiếc.

Nhiều dòng xe tay ga của hãng Honda có mức giá tăng rất mạnh. Ảnh: Vũ Thảo



Bà Chu Thị Mỹ Dung-đại diện Công ty TNHH Đức Dung-cho biết: “Đối với dòng xe tay ga của Honda như: Vision, SH mode, Lead thì nhà máy không nhận đơn hàng mới và kho cũng không còn hàng tồn để bán. Hiện nay, nhu cầu mua xe tay ga rất lớn nhưng cửa hàng lại không có để bán. Chúng tôi chưa biết chắc chắn khi nào có xe nên cũng không dám báo với khách”.



Lý giải nguyên nhân nguồn hàng khan hiếm, ông Trần Văn Tư-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung-cho hay: Sau khi dịch Covid-19 ở Trung Quốc bùng phát thì chuỗi cung ứng chíp bị đứt gãy, nhà máy của Honda không có đủ linh kiện để lắp ráp xe nên thị trường thiếu hàng đối với một số mẫu tay ga. Tại Gia Lai, từ tháng 5 đến nay, nhiều dòng xe đứt hàng. Điều này khiến doanh số bán hàng giảm khoảng 50% so với thời điểm tháng 4. “Theo dự báo, cuối tháng 7 này có thể tình hình sẽ bắt đầu cải thiện. Khả năng sẽ có hàng trở lại, khi đó nguồn cung đáp ứng đủ thì giá sẽ ổn định hơn”-ông Tư thông tin.



Theo nhiều cửa hàng, đại lý, thị trường Gia Lai giá xe còn thấp hơn những tỉnh, thành phố lớn. Nơi nào còn hàng thì giá bán đã bị đội lên rất cao, có dòng tăng cả chục triệu đồng/chiếc so với hồi đầu năm. Đơn cử như xe Vision giá bán 50-55 triệu đồng/chiếc, Lead 55-60 triệu đồng/chiếc tùy phiên bản, SH mode 70 triệu đồng/chiếc…



Chia sẻ lý do vì sao dòng xe của hãng Honda đang có giá bán chênh lệch rất nhiều so với giá công bố của hãng nhưng người tiêu dùng vẫn mua, chị Nguyễn Thị Hạnh (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cho hay: “Xe của hãng này tiết kiệm xăng, dùng vài năm rồi bán lại ít bị mất giá hơn các hãng khác. Hồi tháng 4, tôi đã tính đổi sang xe SH mode, nhưng thấy giá bán cao quá nên dừng ý định. Giờ thì chiếc xe cũ đã xuống cấp, muốn đổi xe thì không ngờ giá lại cao hơn trước. Tuy vậy, hiện cũng không có hàng để mua”.



Cũng đang tìm mua một chiếc xe Vision cho con gái, anh Lý Ngọc Anh (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đi khắp các đại lý ủy quyền của Honda nhưng chỉ có một nơi còn hàng. “Cuối năm ngoái, nhà hàng xóm mua có 39 triệu đồng/chiếc, giờ lên tới 48 triệu đồng, lại còn đúng 1 chiếc màu xanh đen chứ không được chọn màu. Tôi tham khảo giá xe tay ga cùng phân khúc của một số hãng khác thấy không tăng so với trước, nếu có tăng cũng chỉ 1-2 triệu đồng. Tôi thấy nhiều người vì có nhu cầu gấp nên khi giá xe mới cao quá họ tìm đến mua xe cũ. Hiện giá xe cũ của một số dòng tay ga thông dụng cũng đã tăng nhẹ, nhưng dù sao vẫn dễ chấp nhận hơn so với việc tăng gần chục triệu đồng 1 chiếc như thời điểm này”-anh Lý Ngọc Anh chia sẻ.



Nếu như mức giá các dòng xe tay ga của Honda tăng mạnh thì một số hãng khác có sự ổn định hơn. Chị Nông Huỳnh Túy Nhược-nhân viên Cửa hàng Yamaha Hàm Tín (TP. Pleiku) cho biết: “Dù thị trường đang có những biến động về giá nhưng các phân khúc xe tay ga của Yamaha không tăng giá bán. Thời điểm này, sức mua vẫn chưa nhiều. Thông thường phải từ tháng 9, khi học sinh, sinh viên nhập học hay vào vụ thu hoạch nông sản thì nhu cầu mới tăng mạnh. Dựa trên tình hình tiêu thụ thực tế, lượng xe của cửa hàng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của người dân”.



VŨ THẢO