Giá xăng dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh tới

Hiện tại, giá xăng RON 95 hiện đang lỗ khoảng 100-400 đồng mỗi lít, xăng E5 lỗ khoảng 500-700 đồng mỗi lít, dầu DO lỗ rất sâu dao động từ 2.000-3.000 đồng mỗi lít. Do vậy, nếu cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu, trong kỳ điều hành ngày 11.6, giá xăng dầu sẽ tăng tương ứng.





Giá xăng tăng cao trong thời gian qua do thiếu hụt nguồn cung. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn



Theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, đầu phiên sáng nay (7.6, giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 0,25 USD/thùng tương ứng 0,21% lên mức 118,75 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,19 USD/thùng tương ứng 0,16% lên mức 119,70 USD/thùng.



Còn dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 6.6 với xăng RON 92 là 150,50 USD/thùng, xăng RON 95 là 157.41 USD/thùng, tăng so với chu kỳ trước.



Trao đổi với Lao Động, một thương nhân đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho hay, tuần qua giá xăng dầu thế giới tiếp tục xu hướng tăng, cho nên dự báo giá cơ sở này 11.6 cũng tăng theo.



Từ đầu năm đến nay, giá xăng bán lẻ đã 10 lần tăng, 3 lần giảm. Theo các chuyên gia kinh tế, với diễn biến giá khó đoán như hiện nay, để chặn đà tăng của giá xăng dầu, nhà điều hành cần tính toán vận hành quỹ bình ổn xăng dầu cho phù hợp, để chương trình phục hồi và phát triển kinh tế được hiệu quả, đồng thời góp phần hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.



Trước phản ánh trên, Bộ Tài chính cho biết, Bộ Công Thương mới là cơ quan chủ trì điều hành Quỹ bình ổn giá. Theo Bộ này, để giảm tác động của giá thế giới tăng đến giá xăng dầu trong nước thời gian qua, Quỹ bình ổn giá đã được điều hành linh hoạt (giảm mức trích, tăng mức sử dụng). Qua đó góp phần bình ổn giá xăng dầu và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.



"Giá bán xăng dầu trong nước được thực hiện theo cơ chế thị trường và phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới. Công tác điều hành giá xăng dầu trong nước đang bám sát theo diễn biến giá xăng dầu thế giới; đồng thời linh hoạt sử dụng Quỹ bình ổn giá để hạn chế tối đa mức tăng giá xăng dầu trong nước", Bộ Tài chính nhấn mạnh.



Theo cơ quan này, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trong nước so với mức giá kỳ điều hành ngày 11.1 tăng khoảng 25,89-42,40%, thấp hơn so với tốc độ tăng của giá xăng dầu thành phẩm thế giới khoảng 42,90-56,97%.



Còn theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 đã ghi nhận mức tăng 0,38% so với tháng trước. Trong đó, CPI khu vực thành thị tăng 0,34% và khu vực nông thôn tăng 0,42%.



Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và chỉ 1 nhóm hàng giảm giá.



Theo cơ quan thống kê, chỉ số giá của nhóm hàng hóa này tăng cao do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu theo giá nhiên liệu thế giới vào ngày 4.5; 11.5 và 23.5 làm cho giá xăng tăng 5,93%, giá dầu diezen cũng tăng 3,99%.

Theo Cường Ngô (LĐO)

