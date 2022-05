Bộ Công Thương: "Đủ xăng dầu dùng trong quý II/2022"

Bộ Công Thương cho rằng, trong quý II/2022, nguồn cung xăng dầu dự kiến đạt khoảng 6,7 triệu m3, trong khi nhu cầu tiêu dùng chỉ khoảng 5,2 triệu m3.





Bộ Công Thương cho biết, thị trường mặt hàng xăng dầu trong nước trong quý I/2022 có nhiều biến động, do nguồn cung xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ việc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm mạnh công suất sản xuất, có thời điểm giảm tới 85% công suất và không cung ứng đủ sản lượng xăng dầu cho thị trường như đã cam kết.



Trong khi đó, nguồn xăng dầu từ nhập khẩu cũng gặp khó khăn do giá tăng mạnh, cạnh tranh lớn khi nguồn cung cấp bị gián đoạn do xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine.



Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết đã chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tăng cường lượng nhập khẩu. Đồng thời phân giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý II/2022 cho 10 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm bổ sung nguồn thiếu hụt từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.



Bộ Công Thương khẳng định đủ xăng dầu trong quý I.2022. Ảnh minh hoạ, Phan Anh



Đối với nguồn cung xăng dầu trong quý II/2022, Bộ Công Thương cho rằng, theo báo cáo của Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn, hiện doanh nghiệp này đã làm việc với chi nhánh phân phối sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (PVNDP) về khối lượng hàng cam kết bán trong quý II.2022 theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm xăng dầu (FPOA).



Theo đó, sản lượng Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn cam kết cung cấp cả quý II.2022 là 1,830 triệu m3; trong đó tháng 4 là 590.000 m3, tháng 5 là 630.000 m3, tháng 6 là 610.000 m3. "Sản lượng thông báo này là sản lượng bao tiêu chính thức mang tính ràng buộc pháp lý với PVNDP", Bộ Công Thương nhấn mạnh.



Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch sản lượng trên phụ thuộc vào việc triển khai các giải pháp tài chính của Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn. Hiện, Tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN) đã ban hành Nghị quyết phê duyệt cơ chế thanh toán sớm FPOA đến hết tháng 5.2022. Do đó NSRP đã có đủ điều kiện để hoạt động ổn định đến cuối quý II/2022.



PVNDP đã có văn bản chính thức gửi Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn yêu cầu doanh nghiệp này có nghĩa vụ sản xuất và cung cấp sản lượng của quý II/2022 cho PVNDP như đã cam kết và Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn không được đưa ra bất kỳ điều kiện nào kèm theo.



Theo Bộ Công Thương, dự kiến nhu cầu xăng dầu quý II/2022 khoảng 5,2 triệu m3. Tổng nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước cả năm 2022 là khoảng 20,6 triệu m3.



Trong khi đó, trong quý II, nguồn cung xăng dầu dự kiến đạt khoảng 6,7 triệu m3. Bao gồm, nguồn cung từ các nhà máy sản xuất trong nước (Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dự kiến là 1,8 triệu m3, Nhà máy lọc dầu Bình Sơn dự kiến là 1,9 triệu m3), nguồn nhập khẩu khoảng 1,5 triệu m3 (chưa tính đến việc doanh nghiệp phải thực hiện theo Quyết định số 242 là 800.000 m3/tháng, tương đương cả quý II là 2,4 triệu m3) và nguồn tồn kho từ quý I chuyển sang (1,5 triệu m3).



Với nguồn cung như trên, Bộ Công Thương khẳng định, sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của quý II và tồn kho gối đầu sang quý III khoảng 1,5 triệu m3.



Song, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định hơn, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo PVN khẩn trương làm việc, đàm phán với các bên có liên quan để sớm tự giải quyết dứt điểm các vấn đề nội tại trong liên doanh tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.





Theo CƯỜNG NGÔ (LĐO)