Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở Công ty điện gió tại An Khê

(GLO)- Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty cổ phần Điện gió Cửu An (thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) với khoảng 50 người tham gia.





Các lực lượng đã tham gia thực tập một cách nghiêm túc và an toàn. Ảnh: Văn Sơn

Theo đó, tình huống giả định được đưa ra là khu vực nhà điều hành của Công ty điện gió xảy ra cháy do sự cố hệ thống điện. Khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng cắt điện, báo động và tổ chức thoát nạn, cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy, di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn, sử dụng bình chữa cháy để khống chế đám cháy.



Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực thị xã An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đã khẩn trương xuất 2 xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở cứu người mắc kẹt trong đám cháy, di chuyển tài sản, đồng thời triển khai các hoạt động chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.



Buổi thực tập đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, thực hiện đúng yêu cầu, kỹ thuật đề ra và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia. Đây là cơ hội để các lực lượng PCCC tại cơ sở cũng như Cảnh sát PCCC và CNCH có thêm kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng, thao tác trong tình huống cụ thể sẵn sàng ứng phó với sự cố có thể xảy ra.



VĂN NGỌC