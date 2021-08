Đảm bảo vận hành các hồ thủy điện, thủy lợi an toàn, hiệu quả

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 204/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn và vận hành xả lũ thủy điện Hòa Bình; kiểm tra an toàn đê điều tại Hà Nội.

Trước tác động của biến đổi khí hậu, tình hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp, bất thường, công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn hồ đập trên cả nước, nhất là hệ thống hồ đập trên bậc thang thủy điện sông Đà, là hết sức quan trọng. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn cho công trình, cho hạ du, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân; đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước cho phát điện, phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Do đó, đòi hỏi sự phối hợp chủ động, chặt chẽ, khoa học của các bộ ngành, các đơn vị quản lý và địa phương trong vận hành hồ, đập; luôn chủ động ứng phó với mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho nhân dân.



Để thực hiện mục tiêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, các đơn vị có liên quan thực hiện thật nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn hồ đập. Đồng thời theo dõi chặt chẽ, dự báo chính xác, cảnh báo sớm, kịp thời tình hình mưa, lũ và rủi ro thiên tai để tổ chức vận hành an toàn tuyệt đối, hiệu quả các hồ thủy điện, thủy lợi; thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống, bảo dưỡng các thiết bị công trình liên quan đến vận hành để chủ động vận hành khi có mưa lũ xảy ra.



Rà soát, hoàn thiện, diễn tập thường xuyên các kịch bản vận hành hồ chứa khi xảy ra lũ lớn. Khi vận hành xả lũ hoặc điều tiết nước cho sản xuất nông nghiệp, cần tính toán kỹ lưỡng thời điểm, lưu lượng xả để bảo đảm an toàn hồ đập; bảo đảm hiệu quả sử dụng nước và phải thông báo, cảnh báo kịp thời cho chính quyền địa phương, nhân dân vùng hạ du để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại của nhân dân.

Theo AN HẠ (SGGPO)