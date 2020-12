Đà Nẵng: Kích cầu mua sắm, "tung" chương trình tuần lễ khuyến mại

Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động triển khai Chương trình Tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm tại tại các trung tâm thương mại siêu thị, các chợ, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố.





"Thỏa sức mua - Đua sức sắm"



Tuần lễ bán hàng khuyến mại kích cầu mua sắm với chủ đề "Thỏa sức mua - Đua sức sắm" diễn ra từ ngày 24 đến 30/12, tại các trung tâm thương mại siêu thị, các chợ, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra đồng loạt nhiều hoạt động bán hàng khuyến mại.



Tham gia chương trình gồm các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ thuộc các ngành hàng như: Dệt may, da giày, thời trang, thủ công mỹ nghệ, điện tử- điện máy, hàng tiêu dùng, dịch vụ du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, vui chơi giải trí…



Đà Nẵng "tung" chương trình tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm dịp cuối năm.



Các đơn vị này sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại với các hình thức như: Bốc thăm, quay số trúng thưởng; tặng quà, giảm giá, voucher, combo, mã giảm giá, ngày/giờ vàng khuyến mại... trong thời gian diễn ra chương trình theo đúng quy định của pháp luật về khuyến mại.



Để khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế đêm, các doanh nghiệp tham gia chương trình được áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo thời gian được quy định.



Đối với chương trình khuyến mại diễn ra vào ban ngày đến trước 22 giờ hằng ngày thì hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được áp dụng là 80%. Còn đối với chương trình khuyến mại diễn ra sau 22 giờ hằng ngày thì hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được áp dụng là 100%.



Tuần lễ khuyến mại nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại; góp phần kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm của khách du lịch và người dân thành phố; tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp; giúp doanh nghiệp đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, tăng doanh số bán ra, khắc phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.



Tung hàng loạt chương trình khuyến mãi "siêu hot"



Ghi nhận tại các siêu thị lớn trên địa bàn TP.Đà Nẵng như: Big C, Co.op Mart, Lotte Mart… đã chuẩn bị số lượng hàng hóa phục vụ dịp mua sắm cuối năm với tổng giá trị hàng hóa hàng chục tỷ đồng, với hàng trăm sản phẩm khuyến mãi, hấp dẫn.



Tại Siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng, các giỏ hàng Tết, hàng hóa đã trưng bày để sẵn sàng cho dịp mua sắm cuối năm.



Siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng tổ chức chương trình khuyến mãi Tết 2021 với chủ đề “Đây là Tết Việt”, với nhiều mặt hàng giảm giá, hấp dẫn.



Đại diện siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng cho biết, nhiều sản phẩm được khuyến mãi với giá hấp dẫn, các mặt hàng tiêu dùng khuyến mãi lên đến 30%. Những đơn vị đặt mua hàng hóa số lượng lớn để làm quà Tết sẽ có ưu đãi, chiết khấu hấp dẫn.



Ngoài ra, trong thời gian từ 16 - 11/2/2021 Siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi Tết 2021 với chủ đề "Đây là Tết Việt". Theo đó, siêu thị duy trì những chương trình trọng tâm: Điểm thưởng & bộ quà tặng Tết; Siêu ưu đãi, Mua nhiều ưu đãi lớn & Mua 2 tặng 1… Bên cạnh đó, triển khai combo Tết tiện lợi (combo vệ sinh nhà cửa, combo tân trang bếp…), giảm giá sốc và lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng thời điểm mua sắm Tết.



Người dân mua sắm tại siêu thị Big C Đà Nẵng.



Trao đổi với PV, Bà Nguyễn Thị Trung Thu - Giám đốc Siêu thị Big C Đà Nẵng cũng cho hay, dịp này Big C Đà Nẵng có những chương trình giảm giá sản phẩm đến 50%. Đặc biệt, siêu thị cũng sẽ kéo dài khuyến mại đến hai tuần với từ 700 đến 1.000 mặt hàng "siêu rẻ" để người dùng có thể mua sắm.



Ông Lê Đức Viên - Phó Giám đốc Sở Công thương TP.Đà Nẵng cho biết, chương trình Chương trình Tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm thu hút sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp, thực hiện 135 chương trình tại hơn 200 điểm khuyến mại, bao gồm các nhóm, ngành hàng như: điện máy, điện tử, điện lạnh, dịch vụ viễn thông, nông sản thực phẩm, thực phẩm chế biến, dịch vụ ngân hàng, du lịch, lữ hành...



"Ngành Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành, triển khai các chương trình hỗ trợ, các hoạt động xúc tiến thương mại góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, tác động tiêu cực do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19", ông Viên nói.



https://danviet.vn/da-nang-kich-cau-mua-sam-tung-chuong-trinh-tuan-le-khuyen-mai-20201225153703495.htm

Theo Diệu Bình (Dân Việt)