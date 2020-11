Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hạn chế phát triển thuỷ điện nhỏ

Tại buổi thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội theo chương trình kỳ họp thứ 10 của Quốc hội sáng nay 2-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần hạn chế phát triển thuỷ điện nhỏ.





Ngày 2-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội.



Tại buổi thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành khá nhiều thời gian để nói về vấn đề lũ lụt, thiên tai ở các tỉnh miền Trung vừa qua. Theo Thủ tướng, chưa bao giờ thiên tai lại dồn dập như vậy ở Việt Nam, gây ra thiệt hại rất lớn về người và tài sản.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu Quốc hội tại buổi thảo luận tổ



Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân các tỉnh miền Trung sớm ổn định cuộc sống. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội các nội dung cụ thể về việc khắc phục hậu quả lũ lụt.



Đề cập đến các vụ việc sạt lở đất nghiêm trọng vừa qua, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên nhân chính là do kết cấu địa chất bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, lượng mưa lớn. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vùng núi ở các tỉnh miền Trung rất dốc, nhiều đất sét, mưa lớn đã phá hỏng kết cấu.



Dẫn chứng vụ sạt lở núi ở huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) khiến 22 cán bộ, chiến sĩ tử nạn và vụ sạt lở ở Trà Leng (Quảng Nam), các ngọn núi đều ở khá xa khu dân cư hoặc khu nhà ở của quân đội, nhưng do mưa lớn, sạt lở, bùn đất "dịch chuyển" vùi lấp nhiều người, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh mưa lớn, kéo dài đã làm thay đổi kết cấu địa chất.



"Như vụ sạt lở ở Trà Leng, ở đây không có thuỷ điện nào cả, ở Hướng Hoá (Quảng Trị) cũng vậy"- Thủ tướng nói. Dù vậy, lãnh đạo Chính phủ khẳng định luôn hạn chế tối đa tác động của con người.



Tại buổi thảo luận, đại biểu (ĐB) Đinh Duy Vượt (Gia Lai) cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề thiên tai, lũ lụt. Vị ĐB cho biết từ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV, ông đã đề cập đến việc không nên phát triển thuỷ điện nhỏ, đặc biệt khu vực Tây Nguyên.



Ghi nhận ý kiến này, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần hạn chế phát triển thuỷ điện nhỏ. Thủ tướng cho rằng cần hạn chế thuỷ điện nhỏ để không xảy ra tình trạng chiếm rừng, đất rừng. Đối với những dự án quan trọng có liên quan đến đất rừng, đều trình Quốc hội để xin ý kiến, xem xét.



Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có độ che phủ rừng lớn, Chính phủ luôn chú trọng đến công tác trồng rừng.

Theo Minh Chiến (NLĐO)