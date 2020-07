Bộ Công thương sẽ 'bàn giao' Bia Sài Gòn trong tháng 7-2020

Bộ Công thương, cơ quan chủ quản của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), cho biết sẽ bàn giao thủ tục chuyển Bia Sài Gòn về Tổng công ty Kinh doanh và đầu tư vốn nhà nước (SCIC) ngay trong tháng 7 này.





Theo quyết định vừa phê duyệt của Chính phủ, Bia Sài Gòn sẽ thoái hết 36% vốn nhà nước còn lại tại Sabeco trong năm 2020 này - Ảnh: T.L.





Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 3-7, một cán bộ có thẩm quyền của Bộ Công thương xác nhận bộ sẽ "nhanh chóng chuyển giao Sabeco về SCIC ngay trong tháng 7 này theo quyết định vừa phê duyệt của Chính phủ vì mọi thứ cũng khá đơn giản, nên chắc chắn không mất nhiều thời gian".



Theo vị này, sau khi Nhà nước đã thoái 53,59% vốn tại Sabeco hồi cuối năm 2017, vấn đề Nhà nước chi phối tại Sabeco "đã không còn phức tạp như trước đây".



Trong khi đó, dưới góc nhìn của các nhà phân tích đầu tư, ngay cả khi SCIC lên kế hoạch chào bán phần vốn nhà nước còn lại của Sabeco trong các tháng cuối của năm, nhiều khả năng mục tiêu thoái vốn sẽ khó hoàn thành khi các yếu tố then chốt như nghị định 100, dịch COVID-19, tiêu thụ nội địa suy yếu… tác động trực diện theo chiều hướng tiêu cực đến ngành bia rượu tính từ đầu năm 2020.



Quan trọng hơn, hiệu quả kinh doanh của Sabeco ở thời điểm hiện tại cũng không đang ở "phong độ" tốt nhất, nên "việc bất kỳ nhà đầu tư nào muốn rót vốn tiếp vào Sabeco nói riêng hay với ngành rượu bia nói chung cũng đều có sự cân nhắc hết sức cẩn trọng", phụ trách khối kinh doanh của một thương hiệu bia lớn trên thị trường, chia sẻ.



Năm 2019, dù Sabeco đã có một năm kinh doanh khá thành công với lợi nhuận sau thuế thu về được 5.370 tỉ đồng, tăng 967 tỉ đồng so với năm 2018, doanh thu thuần đạt xấp xỉ 39.000 tỉ đồng, nhưng không phải là năm có nhiều suôn sẻ với doanh nghiệp đang thống lĩnh thị phần bia lớn nhất Việt Nam hiện nay.



Thừa nhận với cổ đông tại kỳ đại hội cổ đông tổ chức cuối tháng 6 vừa qua, tổng giám đốc Sabeco Neo Sim Giong Bennett cho hay một trong những nguyên nhân khiến thị phần của Sabeco bị mất ở một số địa phương là "do tin đồn thất thiệt".



Thậm chí việc tung tiếp sản phẩm mới ra thị trường như một cách đầu tư vào thương hiệu ngay trong thời điểm khó khăn hiện tại, dù đã được lãnh đạo Sabeco cho rằng "sẽ ít tốn chi phí nhưng hiệu quả thu về cao hơn", cũng chưa thể làm các cổ đông yên tâm khi mục tiêu lợi nhuận lẫn doanh thu năm 2020 được Sabeco đưa ra ở mức thấp nhất so với nhiều năm gần đây.

