Giá vàng hôm nay 11-12: Vàng SJC duy trì mức cao dù USD lao dốc  

Giá vàng hôm nay tiếp tục duy trì trên vùng 67 triệu đồng/lượng đối với vàng SJC khiến khoảng cách chênh lệch với giá vàng thế giới lại vượt 15,5 triệu đồng/lượng.



Sáng chủ nhật 11-12, giá vàng SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh 66,3 triệu đồng/lượng mua vào, 67,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 150.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.



Dù vậy, một số tiệm vàng giao dịch vàng SJC ở mức cao hơn, 66,5 triệu đồng/lượng mua vào, 67,3 triệu đồng/lượng bán ra.



So với cuối tuần trước, giá vàng SJC không biến động nhiều, chỉ tăng khoảng 200.000 đồng mỗi lượng và duy trì mức cao trên vùng 67 triệu đồng/lượng.



Tương tự, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng được các doanh nghiệp giao dịch quanh 53,3 triệu đồng/lượng mua vào, 54,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. So với cuối tuần trước, giá vàng trang sức 24K giảm 100.000 đồng/lượng.



Giá vàng hôm nay duy trì ở mức cao đối với vàng SJC.





Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 1.797 USD/ounce, không thay đổi so với cuối tuần trước. Sau một tuần biến động mạnh, giá vàng thế giới có thời điểm giảm về 1.767 USD/ounce trước khi tăng liên tiếp rồi đóng cửa ở sát vùng 1.800 USD/ounce.



Diễn biến lạc quan của giá vàng trong những phiên cuối tuần khiến cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều tin tưởng giá kim loại quý sẽ tiếp tục đi lên, theo khảo sát của Kitco về xu hướng giá vàng tuần tới.



Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 17 chuyên gia phân tích tham gia trả lời trong đó xu hướng giằng co khi 41% ý kiến cho rằng giá vàng tăng, 41% nhận định giá vàng giảm và số còn lại dự báo giá đi ngang.



Giá vàng hôm nay của vàng SJC giãn rộng cách biệt với giá vàng thế giới



Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư bày tỏ sự lạc quan hơn về đà tăng tiếp của giá vàng. Với 661 ý kiến tham gia trả lời, tới 68% nhận định nói rằng giá vàng sẽ tăng, chỉ 17% dự đoán giá giảm và 15% còn lại cho rằng giá kim loại quý sẽ đi ngang.



Cuộc họp chính sách của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tuần tới được xem là yếu tố quan trọng quyết định tới xu hướng giá vàng. Nếu FED chỉ tăng lãi suất cơ bản thêm khoảng 0,5 điểm % như dự đoán, giá vàng sẽ hưởng lợi nhưng một số ý kiến khác lại cho rằng vẫn phải chờ quyết định chính thức từ FED và ngân hàng trung ương các nước khác.



Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 51,4 triệu đồng/lượng. Việc giá USD liên tục lao dốc trong khi vàng được định giá bằng USD khiến giá vàng quy đổi theo tỉ giá niêm yết giảm mạnh.



Diễn biến này khiến chênh lệch giá vàng SJC và vàng thế giới nới rộng cách biệt lên trên 15,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 24K cũng cao hơn giá vàng thế giới trên 2,5 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm cuối tuần được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.657 đồng/USD, giảm 3 đồng/USD so với cuối tuần trước. Giá USD ngân hàng đóng cửa ở mức 23.400 đồng/USD mua vào, 23.700 đồng/USD bán ra, giảm tiếp 540 đồng/USD so với cuối tuần trước. Như vậy, chỉ trong 2 tuần, giá USD ngân hàng đã giảm hơn 1.100 đồng/USD.

