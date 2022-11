Giá vàng hôm nay 16-11: Biến động mạnh, liên tục bán ra - mua vào

Giá vàng hôm nay biến động mạnh khi tình hình địa chính trị thế giới nóng lên, dữ liệu liệu quan đến lạm phát tại Mỹ giảm so với dự báo.



Giá vàng trong nước tăng 100.000 đồng/lượng

Đêm qua, giá vàng thế giới giao tháng 12-2022 có lúc vọt lên 1.791 USD/ounce.





Khoảng 6 giờ ngày 16-11, giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.780 USD/ounce, tăng 8 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 1.772 USD/ounce.



Tuy vậy, trước đó, giá vàng có thời điểm tăng đột biến do giới đầu tư tài chính lo ngại căng thẳng địa chính trị thế giới gia tăng, thúc đẩy họ nắm giữ vàng để bảo toàn vốn. Vì thế, giá vàng thế giới giao tháng 12-2022 có lúc 1.791 USD/ounce.



Một yếu tố khác cũng làm cho giá vàng nóng lên là Mỹ công bố chỉ số sản xuất tháng 10-2022 tăng 8%, thấp hơn 0,3 điểm % so với dự báo là 8,3%. Điều này cho thấy các yếu tố tác động đến lạm phát tại Mỹ đang ủng hộ cho quốc gia này giảm dần tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới.



Lập tức, giới đầu tư bán ra "đồng bạc xanh" khiến USD giảm giá trên diện rộng, tác động tích cực đến giá vàng hôm nay.



Thế nhưng khi giá vàng giao dịch trong vùng 1.790 USD/ounce - mức giá cao nhất trong 5 tháng qua, những người chuyên sóng vàng đã tranh thủ bán ra thu về lợi nhuận. Số khác thì chớp thời cơ bán khống, chờ giá vàng đi xuống sẽ mua vào "ăn" chênh lệch.



Giá vàng thế giới buộc phải giảm gần 20 USD xuống còn 1.770 USD/ounce. Ở mức giá này, những người đã bán khống bắt đầu mua vào. Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại và đến 6 giờ ngày 16-11 tạm dừng tại 1.780 USD/ounce.



Trước đó, do từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 15-11 giá vàng thế giới biến động không nhiều, cộng với sức mua trong nước yếu nên giá vàng SJC giảm 100.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 67,5 triệu đồng/lượng.









Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Ngọc Trinh)