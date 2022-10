Thêm một cổ phiếu của 'họ' FLC bị hạn chế giao dịch

Cổ phiếu AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone chỉ được giao dịch trong phiên chiều.





Từ hôm nay (24.10), cổ phiếu AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone từ diện kiểm soát sẽ chuyển sang diện hạn chế giao dịch. Như vậy, cổ phiếu AMD sẽ chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch.



Thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết FLC Stone chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định.



Cổ phiếu AMD bị hạn chế giao dịch từ ngày 24.10. Ảnh: FLC Stone



Hồi đầu tháng 10, cổ phiếu AMD đã bị HOSE chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.



Sau quyết định của HOSE, Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone đã có công bố biên bản giải trình tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Theo đó, công ty đã liên hệ được với đơn vị kiểm toán và đang trong quá trình thương thảo hợp đồng. Sau khi ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đủ năng lực chuyên môn theo quy định của pháp luật, FLC Stone sẽ công bố thông tin và khắc phục tình trạng chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.



Theo FLC Stone, sau khi phối hợp cùng với đơn vị kiểm toán đủ điều kiện, công ty sẽ nhanh chóng hoàn thiện và công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022. Trước đó, công ty này cho hay các đơn vị kiểm toán từ chối hợp tác mặc dù công ty đã khẳng định ông Trịnh Văn Quyết (nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC đã bị bắt tạm giam về tội thao túng giá chứng khoán) không là cổ đông, không tham gia điều hành và FLC Stone cũng không tham gia kinh doanh, đầu tư chứng khoán mà cơ quan điều tra đang thực hiện...



Cổ phiếu AMD hiện còn giao dịch ở giá 1.320 đồng, giảm hơn 85% so với đầu năm. Trước đó, 3 cổ phiếu thuộc "họ" FLC gồm FLC, ROS, HAI đã bị hủy niêm yết và ngừng giao dịch.

